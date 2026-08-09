Negativni ljudi mogu značajno da utiču na vaše raspoloženje i svakodnevni život. Iako ne možemo da kontrolišemo tuđe ponašanje i emocije, možemo da kontrolišemo svoje reakcije, postavimo zdrave granice i naučimo kako da se zaštitimo od negativne energije.

Evo nekoliko jednostavnih strategija koje mogu pomoći.

1. Postavite jasne granice

Jedan od najvažnijih načina da se zaštitite od negativnih ljudi jeste postavljanje granica. Ako primećujete da vas određena osoba stalno kritikuje, omalovažava, uvlači u konflikte ili razgovore nakon kojih se osećate loše, ograničite kontakt.

To ne mora odmah da znači prekid odnosa. Ponekad je dovoljno da skratite razgovore, promenite temu ili jasno kažete da ne želite da učestvujete u negativnim raspravama.

Ako se posle kontakta sa određenom osobom redovno osećate iscrpljeno, uznemireno ili loše, to je signal da bi trebalo da preispitate granice tog odnosa.

2. Pažljivo birajte kome poklanjate vreme

Obratite pažnju na to kako se osećate nakon druženja sa različitim ljudima. Da li vas neko ohrabruje i daje vam osećaj podrške ili se nakon razgovora sa njim osećate kao da vam je „ispraznio baterije“?

Vaše vreme i energija su ograničeni, pa ih vredi poklanjati ljudima uz koje se osećate sigurno, poštovano i prihvaćeno.

3. Nađite svoje „sigurno mesto“

Svima je potrebno mesto na kojem mogu da se opuste i budu potpuno svoji. To može biti vaš dom, park, priroda ili bilo koje mesto na kojem osećate mir. Važno je da imate prostor i vreme za aktivnosti koje vas opuštaju i pune energijom.

Posle napornog dana odvojite makar 20 do 30 minuta samo za sebe. Bez telefona, obaveza i tuđih problema.

Čitanje, muzika, šetnja, vežbanje, kuvanje ili razgovor sa osobom kojoj verujete mogu biti jednostavni načini da se mentalno „resetujete“.

4. Ne reagujte na provokacije

Ponekad ne možemo da izbegnemo negativne ljude. U takvim situacijama cilj nije da promenite tu osobu, već da ne dozvolite da njeno ponašanje upravlja vašim raspoloženjem.

Ne morate da odgovarate na svaku provokaciju, da se uključujete u svaku raspravu ili da dokazujete da ste u pravu.

Kada razgovor postane neprijatan, možete ga završiti, promeniti temu ili jednostavno napraviti distancu. Ponekad je najbolji način da sačuvate svoj mir upravo taj da ne dajete negativnosti više pažnje nego što zaslužuje.

Ne možemo uvek birati ljude sa kojima ćemo doći u kontakt, ali možemo birati koliko ćemo njihove negativnosti pustiti u svoj život.

Postavljanje granica, pažljiv izbor društva, povremeni digitalni detoks i vreme provedeno na mestu gde se osećate sigurno mogu pomoći da lakše sačuvate mir.

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