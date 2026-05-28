Ispucale pete nisu samo estetski problem već mogu postati i veoma bolne ako se na vreme ne neguju. Suva i zadebljala koža na stopalima često nastaje tokom zime, kada se stopala nalaze u zatvorenoj obući i kada se nezi posvećuje manje pažnje. Ukoliko se problem zanemari, na petama mogu nastati duboke pukotine koje ponekad čak i krvare.

Uzroci ispucalih peta mogu biti različiti, od suve kože i nepravilne nege, preko dugog stajanja i viška kilograma, pa sve do neudobne obuće, starenja i određenih zdravstvenih problema poput dijabetesa, ekcema ili gljivičnih infekcija. Nedostatak vitamina, cinka i omega 3 masnih kiselina takođe može doprineti pucanju kože na stopalima.

Pravilna nega stopala ključna je i za prevenciju i za rešavanje problema. Preporučuje se redovno održavanje higijene, nošenje udobne obuće i pamučnih čarapa, kao i hidratacija kože kremama ili prirodnim uljima. Povremene kupke za stopala u mlakoj vodi mogu pomoći da koža omekša i da se lakše uklone mrtve ćelije.

Postoji i niz prirodnih tretmana koji mogu pomoći kod ispucalih peta. Među najpopularnijima su maske sa biljnim uljima, glicerinom i ružinom vodicom, medom, aloe verom, bananom, sodom bikarbonom ili ovsenom kašom. Vazelin u kombinaciji sa limunovim sokom, kao i kupke sa mlekom ili sodom bikarbonom, takođe mogu doprineti omekšavanju kože i bržem zarastanju pukotina.

Koliko brzo će se stanje popraviti zavisi od toga koliko su pete oštećene, ali redovna nega i hidratacija mogu značajno pomoći da stopala ponovo budu mekana, glatka i zdrava.