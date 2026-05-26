Aliks Erl je otvoreno govorila o tome kako je susret sa bivšim uticao na njen izlazak.

Influenserka je u ponedeljak, 25. maja objavila video snimak na TikToku u kojem je podelila detalje večeri sa prijateljima, koja je poprimila drugačiji tok nakon što je srela svog bivšeg partnera. Aliks (25), i NFL igrač Brakston Berios (30) su raskinuli u decembru 2025. godine, oko dve i po godine nakon što su počeli da se zabavljaju 2023. godine, prenosi People.

U trenutku kada je Aliks snimala svoj novi video, skidajući šminku i pričajući o izlasku, priznala je da su joj oči „malo natečene“ zbog plakanja. Međutim, iako je na kraju zaplakala, kreatorka sadržaja je napomenula da su ona i njen bivši i dalje „u dobrim odnosima“.

„Bilo je normalno i u redu, i šalili smo se jedno sa drugim. Neko ko nam je oboma prijatelj je pravio fotografije nas dvoje zajedno, a onda je bilo kao: ‘O, Aliks, hajde jedna solo fotografija’... Tu sam ga odgurnula u stranu“, ispričala je. „Bilo je smešno i zabavno, a onda više nije bilo.“

Objasnila je da se taj bezbrižni trenutak pretvorio u to da je celu noć „gledala po prostoru i pitala se: ‘Hmm, gde je on?’“ Dodala je: „Mislim da je to stvarno bilo loše.“

Kada je realnost njihove veze počela da joj „dopire do svesti“, Aliks je rekla da je počela da plače. Uz smeh je ispričala kako je pokušala to da sakrije, sve dok je jedna od njenih prijateljica nije pitala da li zapravo plače.

„Ponekad jednostavno ne možeš da se suzdržiš. Ponekad si jednostavno devojka i ponekad voda jednostavno krene da izlazi iz tvojih očiju. I nekad se to desi, i to je u redu“, nastavila je. „Tako da sam uradila odgovornu stvar i pozvala taksi da me odveze kući i plakala sam pored svog psa, ali sam dobro.“

Prethodni susret

Ovaj susret se desio samo mesec dana nakon još jedne interakcije između Aliks i Brakstona, koji su viđeni kako razgovaraju na zabavi ,,Sports Illustrated x Authentic Brands Group" u restoranu ,,Surf Club" u Majamiju. Bivši par se može videti kako ćaska usred gužve u videu sa zabave od 30. aprila. On ju je takođe zagrlio i poljubio je u obraz.

Influenserka je u videu objavljenom na njenoj TikTok stranici nekoliko dana kasnije prepričala neke događaje iz tog vikenda, uključujući okolnosti koje su dovele do njihovog viralnog susreta. Aliks je rekla da su je odmah po dolasku ona i njeni prijatelji obavestili da je Brakston tamo.

„Nisam želela da bude neprijatno ili da se zadržavam, pa sam samo presekla i rekla: ‘Idem da se javim’“, objasnila je Aliks dok je sedela u šminkerskoj stolici i spremala se za još ,,F1" događaja. „Popila sam samo, tipa, dva gutljaja pića, tako da je ovo bilo dobro za mene“, dodala je.

