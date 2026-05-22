Ovan

Danas se od vas očekuje inicijativa. Imate priliku da postavite nove ciljeve, posebno na poslovnom planu. Pazite da ne reagujete impulsivno u odnosima – iskren razgovor rešava mnogo.

Bik

Subota vam donosi stabilnost, ali i potrebu da usporite tempo. Dobar dan za opuštanje i uživanje u malim stvarima. Ljubavna energija se budi, neka nežnost kaže više od reči.

Blizanci

Komunikacija vam danas ide od ruke. Sjajan trenutak da se povežete s ljudima, pokrenete dogovore i budete u centru dešavanja. U ljubavi budite direktni, ali i obazrivi.

Rak

Vreme je da poslušate unutrašnji glas. Moguće su emocionalne oscilacije, ali ako ostanete verni sebi, dan donosi jasnoću. Posvetite se porodici ili nečemu što vas smiruje.

Lav

Vaš šarm danas osvaja. Sjajan dan za javni nastup, vođstvo ili kreativne projekte. Ne preuveličavajte stvari u emotivnim razgovorima – autentičnost je vaša snaga.

Devica

Detalji su danas ključ uspeha. Budite organizovani i analitični – neko će ceniti vašu posvećenost. U ljubavi ne tražite savršenstvo, već prisustvo i razumevanje.

Vaga

Subota vam donosi balans i harmoniju, ako ostanete dosledni sebi. Lep dan za umetnički izraz, partnerstva i donošenje odluka srcem. Ne zanemarujte sopstvene potrebe.

Škorpija

Danas osećate intenzitet. Moguće su jake emocije ili važni susreti. Ne bežite od dubokih tema – one vas vode ka transformaciji. U ljubavi – samo iskreno i strasno.

Strelac

Sloboda vam je danas najvažnija. Ako možete, odvojite vreme za avanturu, putovanje ili učenje. U vezama ne pristajte na ograničenja – iskren dijalog donosi rešenje.

Jarac

Praktičnost i odgovornost su vaši aduti danas. Fokusirajte se na ciljeve i dugoročne planove. U privatnom životu otvorite se za nežnost – ne mora sve biti pod kontrolom.

Vodolija

Danas vas pokreće potreba za nečim novim. Inspiracija dolazi kroz ljude i ideje koje su drugačije. Emotivni odnosi mogu se osvežiti ako dozvolite više spontanosti.

Ribe

Vaša intuicija je naglašena – oslonite se na nju. Emotivni susreti ili snovi mogu vam doneti važne uvide. Ne žurite, već plovite kroz dan uz veru u viši smisao.

