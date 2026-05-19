Jolanda Hadid se vratila na crveni tepih sa posebnom gošćom.

Hadidova (62) je u ponedeljak, 18. maja pozirala sa svojom ćerkom Belom Hadid (29) na događaju „Chopard Miracle Gala Evening“ u okviru Filmskog festivala u Kanu.

Jolanda je izgledala samouvereno kao i uvek dok je nosila haljinu sa stegnutim strukom u stilu košulje.

Jarko crveni model do poda imao je dugačke rukave, džepove i podignutu kragnu, a bila je uparena sa blistavom srebrnom ogrlicom i odgovarajućim minđušama.

Jolandina kosa je bila zalizana u nisku punđu, a na licu je imala tamni crni ajlajner koji je naglašavao njene oči i svetloružičasti karmin.

Bela je kao i njena majka nosila blistavi srebrni nakit, uključujući ogrlicu sa priveskom i jednostavne minđuše.

Bela je blistala u zlatnoj haljini ,,Elie Saab" iz kolekcije visoke mode za jesen-zimu 2004, koja je imala mali šlep i srebrne ukrase.

Poslednja pojava

Ovaj izlazak majke i ćerke na događaj dolazi godinama nakon njihovog poslednjeg zajedničkog pojavljivanja na crvenom tepihu. Bivša rijaliti zvezda poslednji put je viđena sa Belom na crvenom tepihu na 16. godišnjoj dodeli nagrada „Golden Heart Awards“ organizacije ,,God’s Love We Deliver" u oktobru 2022. godine.

Njih dve su obukle slične autfite za večernji izlazak — Jolanda je nosila bež bodi sa rolkom, uparen sa kaputom u istoj boji, čizmama sa potpeticom i zlatnim alkama.

Bela je nosila zlatnu haljinu iz prolećne kolekcije 2023. „ready-to-wear“ brenda ,,Michael Kors". Sjajni model sa dubokim dekolteom upotpunila je zlatnim sandalama sa potpeticom i srebrnim nakitom.

Pored Bele Hadid (29), Jolanda je takođe majka Điđi Hadid (31) i Anvara Hadida (26), koje ima sa bivšim suprugom Mohamedom Hadidom (77), prenosi People.

