Kupili ste jagode koje izgledaju savršeno, a gotovo da nemaju nikakav ukus? Uz dodatak šećera koji koriste i profesionalni kuvari, jagode mogu postati znatno slađe, sočnije i ukusnije za samo nekoliko minuta.

Mnogi s nestrpljenjem čekaju sezonu jagoda, pa ih kupuju čim se pojave na pijacama i u prodavnicama. Ipak, često se dogodi da spolja izgledaju idealno, ali kada ih probate budu tvrde, kisele ili bez pravog ukusa.

Postoji jednostavan trik koji koriste i profesionalni kuvari kako bi i manje zrelo voće postalo mnogo ukusnije.

Sve što treba da uradite jeste da jagode isečete i pospete sa malo šećera. Nakon nekoliko minuta voće počinje da pušta sopstveni sok, aroma postaje intenzivnija, a jagode mekše i slađe.

Ova metoda, poznata u kulinarstvu kao maceriranje, često se koristi za pripremu voća za kolače, palačinke, sladoled i druge deserte.

Ako želite da jagode ostanu čvršće, dovoljno je da odstoje kratko, svega nekoliko minuta. Za mekšu i sirupastu teksturu potrebno je da ih ostavite nešto duže, oko pola sata, kako bi pustile više prirodnog soka.