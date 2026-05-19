Masna kosa jedan je od najčešćih problema kada je reč o nezi, posebno kod osoba koje imaju dugu kosu i moraju često da je peru. Iako mnogi pokušavaju da reše problem različitim preparatima, frizeri upozoravaju da prečesto pranje može dodatno pogoršati stanje.

Masna kosa nastaje zbog pojačanog lučenja sebuma iz lojnih žlezda koje se nalaze uz koren dlake. Potpuno sprečavanje mašćenja nije moguće, ali pravilna nega i odgovarajući proizvodi mogu značajno smanjiti problem sa brzim mašćenjem kose.

Ishrana i stres utiču na mašćenje kose

Stručnjaci navode da na pojavu masne kose utiču genetika, hormoni, stres i način ishrane. Hrana bogata prženim namirnicama, šećerima, mlečnim proizvodima i rafinisanim ugljenim hidratima može dodatno podstaći lučenje sebuma.

Sa druge strane, uravnotežena ishrana bogata vitaminima, voćem i povrćem doprinosi zdravijoj koži glave i lepšem izgledu kose.

Prečesto pranje može pogoršati problem

Mnogi ljudi sa masnom kosom imaju naviku da kosu peru gotovo svakodnevno, ali frizeri ističu da to može imati suprotan efekat.

Što se kosa češće pere i izlaže jakim preparatima, lojne žlezde proizvode još više masnoće kako bi nadoknadile izgubljena prirodna ulja. Zbog toga kosa vrlo brzo ponovo izgleda masno.

Koji šampon je najbolji za masnu kosu?

Frizeri preporučuju šampon od koprive kao jedan od najboljih prirodnih izbora za masnu kosu.

Takođe, savetuje se korišćenje blagih šampona namenjenih masnoj kosi, ali bez dodatnih ulja, silikona i teških sastojaka koji mogu dodatno opteretiti teme.

Regenerator treba nanositi u maloj količini i isključivo na krajeve kose, nikako na teme, jer može dodatno ubrzati mašćenje.

Video: