Mnoge države imaju stroga pravila kada je reč o davanju imena deci, a cilj tih zakona je uglavnom da zaštite dete od mogućeg ismevanja, neprijatnosti ili diskriminacije u budućnosti. Tako su tokom godina širom sveta zabranjena brojna neobična imena, uključujući ona inspirisana brendovima, titulama ili potpuno izmišljenim izrazima.

Slučajevi u svetu

U Francuskoj je pažnju privukao slučaj roditelja koji su želeli da ćerku nazovu Nutela, po poznatom kremu od lešnika. Sud je procenio da bi dete zbog takvog imena moglo da bude izloženo podsmehu, pa je odlučeno da devojčica dobije ime Ela. Švajcarska je takođe zabranila neka imena poznatih brendova poput Mercedesa i Šanela.

Švedska ima veoma stroga pravila i ne dozvoljava imena koja očigledno nisu prava imena ili mogu izazvati neprijatnost. Tako je odbijeno ime sastavljeno od 43 nasumična slova i brojeva koje su roditelji želeli da izgovaraju kao "Albin". Zabranjena su i imena poput Metalika, Superman, Ikea i Veranda.

Na Novom Zelandu nisu dozvoljena imena koja podsećaju na zvanične titule ili činove, pa su zabranjeni nazivi poput Pravda, Doktor, Princeza, Vitez i Sveti. Posebnu pažnju izazvao je slučaj devojčice koja je dobila veoma dugo ime "Talula pleše hula sa Havaja", koje je toliko mrzela da ga je skrivala od drugih, nakon čega joj je sud dozvolio promenu imena.

U Japanu je veliku polemiku izazvao pokušaj roditelja da sina nazovu Akuma, što znači "đavo". Iako ime u početku nije bilo odbijeno, vlasti su kasnije zaključile da bi dete moglo da trpi diskriminaciju, pa je porodica nakon pravne borbe ipak odustala od tog imena.

Portugal ima posebna pravila prema kojima imena moraju biti napisana u skladu sa portugalskim jezikom. Zbog toga ime Tom nije dozvoljeno, dok je portugalska verzija Tomás prihvatljiva. Roditelji uglavnom moraju da biraju imena sa zvanične liste odobrenih imena.

