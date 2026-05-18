Modni trendovi često donesu poneko iznenađenje, ali malo ko je očekivao da će upravo rukavice postati jedan od najpoželjnijih aksesoara sezone. Ipak, takozvane finger gloves, elegantne rukavice koje prekrivaju prste i šaku, a često dolaze u tankim, laganim materijalima i upečatljivim bojama, pa poslednjih meseci postale su pravi hit među ljubiteljima mode.

Nije samo za zimu

Ovaj aksesoar više nije rezervisan samo za hladnije dane. Sve češće se viđa i tokom proleća i leta, u kombinaciji sa haljinama, blejzerima, pa čak i opuštenijim dnevnim autfitima. Modne influenserke i poznate ličnosti doprinele su njihovoj popularnosti, pokazujući da rukavice mogu biti detalj koji potpuno menja utisak jedne kombinacije.

Najtraženiji modeli dolaze u nijansama crvene, bordo, bež, crne, bele, ali i u jarkim tonovima poput kraljevsko plave, zelene i ljubičaste. Upravo ta igra boja omogućava da se nose i uz minimalističke i uz odvažnije modne kombinacije.

Po čemu su posebne?

Ono što ih izdvaja jeste efekat sofisticiranosti koji daju celokupnom izgledu. Dovoljno je da ih uklopite sa jednostavnom haljinom, sakoom ili košuljom i stajling momentalno izgleda promišljenije, elegantnije i luksuznije.

Zbog velike popularnosti, pojedini modeli su već rasprodati u brojnim radnjama širom Srbije, a modne zaljubljenice ih sve češće traže i putem online prodavnica. Čini se da su rukavice, koje su mnogi smatrali prolaznim trendom, postale jedan od aksesoara koji će se nositi tokom cele godine.

