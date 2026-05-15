A to su definitivno tufne! E sad, materijali sa tufnicama uvek mogu da izgledaju elegantno, ali jako je važno i kako ih kombinujete.

Sa crno-belim kombinacijama ne možete da pogrešite. Jednostavnu crnu suknju sa belim tufnama možete da nosite svakodnevno uz jednobojnu majicu i ravnu obuću. Tako ćete postići ležeran, ali privlačan izgled, pogodan za svakodnevne izlaske i dnevne šetnje. Isti taj komad možete da kombinujete sa elegantnom bluzom ili uskim crnim topom i bićete spremne za večernji izlazak.

Ako volite toplije tonove, slobodno birajte komade po svojoj želji, ali izbegavajte suviše jarke boje. Uz kombinaciju sa tufnama, takav materijal može da deluje prenapadno i teško ćete ga uklopiti sa drugim stvarima iz ormara. Preporuka je da birate nežne, pastelne nijanse poput boje mente ili plave, koje su jednostavnije za kombinovanje.

Za elegantniji izgled odaberite stvari sa sitnim ili manje upadljivim tufnama. Jednostavna košulja može da bude pogodna kako za poslovni izgled, tako i za večernji izlazak kada želite da izgledate sofisticirano. Da biste postigle klasičan izgled u stilu pedesetih, upotpunite stajling modnim dodacima u crvenoj boji.