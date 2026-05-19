Žene posle 35. godine prolaze kroz hormonske promene koje mogu uticati na metabolizam, raspoloženje, energiju i telesnu težinu. Upravo zato je izbor doručka izuzetno važan za očuvanje hormonske ravnoteže i zdravlja.

Trenerka i nutricionistkinja Teri Tatesijan upozorava da određena hrana koja je popularna za doručak može izazvati nagle oscilacije šećera u krvi, povećati upale u organizmu i doprineti hormonskom disbalansu. Evo koje namirnice bi žene u srednjim godinama trebalo da izbegavaju.

1. Voćni jogurt sa granolom

Iako mnogi smatraju da je voćni jogurt zdrav doručak, većina kupovnih varijanti sadrži velike količine dodatog šećera. Kada se tome doda granola, unos šećera postaje još veći.

„Većina voćnih jogurta prepuna je šećera, a granola ga dodatno povećava“, upozorava nutricionistkinja.

Ovakva kombinacija može izazvati nagle skokove i padove šećera u krvi, pojačanu glad i upalne procese koji negativno utiču na hormone.

Zdravija alternativa:

· običan grčki jogurt bez šećera

· kašika proteina u prahu

· lanene semenke

· borovnice

· cimet

Ova kombinacija obezbeđuje više proteina, vlakana i antioksidanasa.

2. Beli hleb sa marmeladom ili puterom

Klasičan doručak poput belog tosta sa marmeladom ili puterom možda je ukusan, ali nutricionisti upozoravaju da nije dobar izbor posle 35. godine. „To je prava bomba rafinisanih ugljenih hidrata. Brzo se vari, podiže nivo glukoze i ne sadrži dovoljno vlakana ni proteina koji pružaju sitost i podržavaju metabolizam“, objašnjava Tatesijan.

Rafinisani ugljeni hidrati mogu doprineti povećanju telesne težine, umoru i češćim napadima gladi.

Bolji izbor za doručak:

· jaja

· spanać

· avokado

· integralni tost

Ovakav obrok bogat je proteinima, vlaknima i zdravim mastima koje pomažu stabilizaciji hormona.

3. Energetske pločice i peciva

Granola pločice, kroasani i druga peciva često deluju kao brz i praktičan doručak, ali mogu sadržati velike količine prerađenih ugljenih hidrata, nezdravih masti i veštačkih zaslađivača. „Mnoge takozvane zdrave pločice sadrže sastojke koji izazivaju nadutost, umor i gojenje“, kaže nutricionista.

Takva hrana može doprineti upalama u organizmu i poremetiti nivo energije tokom dana.

Preporučena alternativa:

Proteinski smuti sa:

· povrćem

· čia semenkama

· bobičastim voćem

Ovaj doručak pomaže stabilizaciji šećera u krvi, poboljšava varenje i smanjuje upalne procese.

Zašto je doručak važan posle 35. godine?

Nakon 35. godine telo sporije reguliše hormone i metabolizam, pa je kvalitet prvog obroka tokom dana posebno važan. Ishrana bogata proteinima, vlaknima i zdravim mastima može pomoći: održavanju energije, kontrolu apetita, stabilizaciju hormona i očuvanju zdrave telesne težine.

