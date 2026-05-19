Viseće saksije i raskošno balkonsko cveće poslednjih godina postali su nezaobilazan detalj terasa i dvorišta, ali sa dolaskom visokih temperatura mnogi se suočavaju sa istim problemom - zemlja se brzo osuši, a biljke počinju da venu.

Zbog toga iskusni vrtlari dele jednostavan trik koji bi ovog leta mogao da spase vaše cveće od propadanja. Potrebno vam je samo nešto što gotovo svi već imaju u kuhinji - običan sunđer.

Tokom toplih i sunčanih dana zemlja u visećim saksijama može da se osuši već za nekoliko sati, posebno ako su biljke direktno izložene suncu. Cveće u takvim posudama posebno je osetljivo jer ima malu količinu zemlje koja zadržava vlagu i štiti korenje.

Kada se zemlja potpuno osuši, biljke počinju da gube latice, venu i sporije napreduju.

Sunđer kao mali rezervoar vode

Vrtlarka Elizabet Mekoj, osnivač projekta „A Forest Garden“, otkrila je da običan kuhinjski sunđer može pomoći da zemlja mnogo duže ostane vlažna.

„Sunđeri upijaju višak vode i potom je postepeno vraćaju zemlji i korenju kada biljci zatreba“, objasnila je.

Ona savetuje da se nekoliko komadića sunđera postavi na dno viseće saksije, između zemlje i plastične obloge, kao i uz same ivice gde se zemlja najbrže suši.

Kako da primenite trik?

Potrebno je samo da uzmete obične kuhinjske sunđere bez deterdženta i hemikalija, isečete ih na manje komade i rasporedite po dnu saksije.

Nakon što dobro zalijete biljku, sunđeri će zadržavati vlagu i postepeno je otpuštati, pa će cveće tokom letnjih vrućina ostati sveže i zdravo mnogo duže.

Iako biljke i dalje treba redovno kontrolisati, vrtlari tvrde da ovaj trik može značajno da smanji potrebu za svakodnevnim zalivanjem.