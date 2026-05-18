Adriana je za ovu priliku odabrala usku crnu haljinu koja je savršeno pratila liniju tela i dodatno naglasila njenu vitku figuru. Posebnu pažnju privukao je korset sa izraženim detaljima na grudima i naglašenim strukom, zbog čega je ceo izgled podsećao na glamurozne modne momente iz zlatne ere Holivuda.

Stajling je dodatno podigla raskošna ogrlica sa velikim zelenim kamenom, koja je bila upečatljiv detalj na elegantnoj crnoj toaleti. Kada je obuća u pitanju, slavna manekenka ostala je verna klasici i odabrala jednostavne crne salonke koje su se savršeno uklopile uz sofisticirani izgled.

Kosu je podigla u elegantnu nisku punđu, dok je crveni karmin dao završni pečat celom izdanju. Upravo taj spoj glamura, jednostavnosti i samopouzdanja učinio je da Adrijana Lima još jednom bude među najkomentarisanijim zvezdama festivala.