Ako postoji komad garderobe koji svake godine ponovo osvoji modne trendove, onda je to teksas suknja. Udobna je, praktična i lako se kombinuje, zbog čega će i proleće i leto 2026. proći u znaku ovog modnog klasika.

Teksas suknja više nije rezervisana samo za opuštene dnevne kombinacije. Danas je nose uz blejzere, košulje, baletanke, čizme i patike, pa podjednako dobro izgleda i za posao i za večernji izlazak.

Posebno su popularni modeli sa šlicem, visokim strukom i minimalističkim krojem koji vizuelno izdužuju figuru i lako se uklapaju uz različite stilove.

Zašto je teksas suknja ponovo hit?

Moda se stalno menja, ali postoje komadi koji nikada ne izlaze iz trenda. Kao i klasične farmerke, teksas suknja postala je simbol opuštenog, ali sređenog izgleda.

Njena najveća prednost je to što potpuno drugačije izgleda u zavisnosti od kombinacije. Uz običnu belu majicu i patike dobijate ležeran dnevni outfit, dok uz košulju, blejzer i elegantne cipele izgleda veoma sofisticirano.

Pored toga, danas postoji veliki izbor krojeva:

mini modeli inspirisani Y2K estetikom

midi suknje ravnog kroja

maksi modeli od mekšeg teksasa

modeli sa dubokim šlicem

svetliji isprani denim tonovi

minimalistički krojevi bez mnogo detalja

Kako da izaberete pravi model?

Ako želite elegantniji izgled, najbolji izbor su midi modeli ravne siluete. Za svakodnevne kombinacije odlični su mini krojevi ili opuštene maksi suknje.

Tamniji teksas deluje ozbiljnije i elegantnije, dok svetliji modeli daju svežiji i opušteniji izgled.

Šlic vizuelno izdužuje noge, a visok struk dodatno naglašava figuru.

7 kombinacija koje uvek prolaze

1. Teksas suknja + kožna bomber jakna + bele baletanke

Savršena kombinacija za proleće kada su jutra još hladna. Izgleda moderno, urbano i veoma ženstveno.

2. Bela košulja i teksas suknja

Minimalistički spoj koji uvek izgleda sređeno i skupo, bez mnogo truda.

3. Pleteni prsluk kao detalj

Obična bela majica uz pleteni prsluk i teksas suknju daje veoma trendi i pomalo francuski izgled.

4. Svetli teksas i plava košulja

Monohromatske kombinacije su veliki hit ove godine, a svetloplavi tonovi izgledaju posebno elegantno tokom proleća.

5. Midi teksas suknja sa šlicem i blejzer

Jedna od najpopularnijih kombinacija sezone — sofisticirana, moderna i veoma efektna.

6. Crna teksas suknja za minimalistkinje

Odlična alternativa klasičnom plavom teksasu. Uz patike i veliku torbu daje moderan gradski izgled.

7. Bela teksas suknja i kožna jakna

Kontrast crne kože i bele suknje izgleda veoma moćno i samouvereno.

Najveća prednost teksas suknje jeste to što se lako prilagođava svakom stilu — od opuštenog do elegantnog. Zato ne čudi što će i ove sezone biti jedan od najpoželjnijih komada u garderobi.