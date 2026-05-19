Zmije kod većine ljudi izazivaju nelagodu i strah, a posebno neprijatna situacija nastaje kada se pojave u blizini kuće ili čak u domu. Pošto se mnoge vrste hrane glodarima, nije retkost da zalutaju u podrume, dvorišta ili garaže u potrazi za hranom.

Međutim, mnoge je iznenadilo saznanje da zmije mogu da se popnu čak i do prvog sprata kuće.

O toj temi raspravljalo se i na Redditu, nakon što je jedan korisnik podelio fotografiju zmije koja puzi uz zid njegove kuće.

„Video sam zmiju kako se penje uz zid. Da li može da stigne do prvog sprata?“, pitao je.

Ubrzo su usledili brojni odgovori ljudi koji tvrde da su zmije veoma sposobni penjači.

„Mogu bez problema da se penju, naročito ako na zidu postoji tekstura koja im olakšava kretanje“, napisao je jedan korisnik.

Hrapavi zidovi i pukotine im olakšavaju kretanje

Stručnjaci potvrđuju da pojedine vrste zmija odlično savladavaju prepreke, posebno one koje love glodare ili ptice. Hrapavi zidovi, pukotine i neravne površine omogućavaju im bolje oslanjanje i lakše penjanje.

Zmije se ne lepe za zidove poput insekata ili guštera, ali koriste mišiće i telo kako bi se postepeno pomerale naviše.

Kada se penju uz stepenice, prvo podignu prednji deo tela na viši nivo, dok ostatak tela služi kao oslonac. Zatim povlače ostatak tela i tako, korak po korak, nastavljaju uspon.

Veće vrste zmija još lakše prelaze prepreke i stepenice, dok manjim vrstama dodatno pomažu neravne površine spoljašnjih zidova.

Zašto ulaze u kuće?

Stručnjaci naglašavaju da zmije ne ulaze u kuće „iz zabave“, već uglavnom tragaju za hranom ili zaklonom. Prisustvo miševa i pacova često je glavni razlog zbog kog se zadržavaju u blizini domaćinstava.

Ako primetite zmiju u kući ili dvorištu, savetuje se da ne pokušavate sami da je oterate, posebno ako niste sigurni da li je otrovna. Najbezbednije rešenje je da pozovete nadležnu službu za uklanjanje zmija.