U gotovo svakoj porodici postoji dete koje prirodno preuzima odgovornost za druge. To je ono dete koje prvo primeti kada nešto nije u redu, pokušava da smiri situaciju i često deluje zrelije nego što bi se očekivalo za njegove godine.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno su skloni tome da još od detinjstva razviju zaštitnički instinkt i ponašaju se kao pravi oslonac porodice, čak i kada su najmlađi među braćom i sestrama.

JARAC

Deca rođena u znaku Jarca često od malih nogu deluju ozbiljnije i zrelije od vršnjaka. Imaju izražen osećaj odgovornosti i potrebu da sve drže pod kontrolom.

Čak i kada su najmlađi u porodici, često upravo njima svi dolaze po savet, pomoć ili podršku. Jarčevi rano razvijaju radne navike, disciplinu i osećaj dužnosti, zbog čega često preuzimaju ulogu osobe na koju svi mogu da se oslone.

LAV

Lavovi prirodno vole da budu vođe, pa tu osobinu pokazuju i unutar porodice. Deca rođena u ovom znaku imaju snažan zaštitnički instinkt i žele da brinu o svojim najbližima.

Iako ponekad mogu delovati tvrdoglavo ili dominantno, iza toga se krije velika odanost porodici i potreba da svi oko njih budu sigurni i zadovoljni. Lavovi često spontano preuzimaju glavnu reč u porodičnim situacijama.

BIK

Deca rođena u znaku Bika uglavnom su smirenija, stabilnija i emotivno jača od svojih vršnjaka. Ne vole haos, svađe i neizvesnost, pa često pokušavaju da održe mir u porodici.

U stresnim situacijama upravo Bikovi ostaju pribrani i ponašaju se veoma odgovorno. Često deluje kao da na svojim leđima nose brigu za celu porodicu, čak i kada su još veoma mladi.

