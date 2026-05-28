Dok danas sladoled kupujemo na svakom koraku, nekada se pravio kod kuće, polako i bez ikakvih modernih aparata.

U starim kuvarima i danas mogu da se pronađu recepti koji otkrivaju kako su domaćice pre nekoliko decenija pripremale omiljeni letnji desert od samo nekoliko osnovnih sastojaka.

Jedan takav recept nalazi se u staroj kuvarici Josipa Vučetića i pokazuje da su za domaći sladoled bili dovoljni mleko, žumanca, šećer i vanilin šećer.

Sastojci:

1 litar mleka

8 žumanaca

400 g šećera

1 vanilin šećer

Mleko se prvo zagreva do ključanja, dok se posebno mute žumanca sa šećerom i vanilin šećerom. Zatim se vrelo mleko postepeno dodaje u smesu uz stalno mešanje, pa se sve kratko vraća na šporet kako bi se krema zgusnula.

Kada se ohladi, smesa se stavlja na led i povremeno meša dok ne postane poluzamrznuta. Nakon toga se ponovo muti kako bi sladoled dobio laganu i kremastu teksturu, pa se vraća na hlađenje dok se potpuno ne stegne.

Zanimljivo je da postoji i verzija sa čokoladom – umesto vanile u toplu kremu dodavalo se oko 100 grama čokolade.

Ovaj stari recept vraća uspomene na vremena kada su se deserti pravili strpljivo i sa mnogo pažnje, zbog čega su imali poseban ukus koji mnogi i danas pamte.