Dok danas sladoled kupujemo na svakom koraku, nekada se pravio kod kuće, polako i bez ikakvih modernih aparata.
U starim kuvarima i danas mogu da se pronađu recepti koji otkrivaju kako su domaćice pre nekoliko decenija pripremale omiljeni letnji desert od samo nekoliko osnovnih sastojaka.
Jedan takav recept nalazi se u staroj kuvarici Josipa Vučetića i pokazuje da su za domaći sladoled bili dovoljni mleko, žumanca, šećer i vanilin šećer.
Sastojci:
- 1 litar mleka
- 8 žumanaca
- 400 g šećera
- 1 vanilin šećer
Mleko se prvo zagreva do ključanja, dok se posebno mute žumanca sa šećerom i vanilin šećerom. Zatim se vrelo mleko postepeno dodaje u smesu uz stalno mešanje, pa se sve kratko vraća na šporet kako bi se krema zgusnula.
Kada se ohladi, smesa se stavlja na led i povremeno meša dok ne postane poluzamrznuta. Nakon toga se ponovo muti kako bi sladoled dobio laganu i kremastu teksturu, pa se vraća na hlađenje dok se potpuno ne stegne.
Zanimljivo je da postoji i verzija sa čokoladom – umesto vanile u toplu kremu dodavalo se oko 100 grama čokolade.
Ovaj stari recept vraća uspomene na vremena kada su se deserti pravili strpljivo i sa mnogo pažnje, zbog čega su imali poseban ukus koji mnogi i danas pamte.
