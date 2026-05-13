"Hrana koja je zdrava za srce sadrži hranjive sastojke koji dokazano koriste kardiovaskularnom sistemu ili smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti snižavanjem lošeg LDL holesterola i triglicerida u krvi, smanjenjem krvnog pritiska, kontrolom težine i/ili poboljšanjem osetljivosti na insulin", kaže za Deliš Renija Betejne, lekarka i autorka knjige The One One One Diet.

Omega-3 masne kiseline, kalijum, kalcijum, magnezijum, vlakna, fitonutrijenti i antioksidansi su najvažniji, a njihov udeo je najveći u mediteranskoj hrani i DASH dijeti, pa su najbolji izbor za one koji žele da održe ili poboljšaju zdravlje srca.

Nauka podupire ovu teoriju. Kaže da jelovnik koji se bazira na žitaricama, orašastim plodovima i mahunarkama kao i na pomalo mlečnih proizvoda i masti zdravih za srce može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za otprilike trećinu, navodi studija iz 2016. objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

Ova hrana dobija "crveni karton" kad je u pitanju zdravlje srca

Obrađeni mesni delikatesi, Hot dog, Pečena piletina, Pržena piletina, Prženi krompirići, Čips, Voćni smuti, Zeleni sok, Konzervisano povrće, Kapare, Jogurt s ukusima, Granola, Margarin, Gotova smrznuta jela, Kečap, Crveno meso, So, Dresinzi za salatu, Beli hleb, Beli pirinač, Sportski napici, Energetski napici, Pica, Alkohol, Puter od kikirikija bez masti, Pahuljice sa šećerom.