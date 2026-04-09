Nekada su bile predmet šale i modni promašaj, nosile su ih samo bake i deca, eventualno neko po kući. Danas su jedne od najtraženijih cipela na svetu.

Radi se o čuvenim kroksicama, odnosno „crocs“ gumiranim klompama, onim rupičastim koje su godinama važile za ružne, ali praktične. Ljudi ih nisu nosili zbog izgleda, već zato što su lagane, udobne i pogodne za posao, posebno u profesijama gde se dugo stoji, poput zdravstva, ugostiteljstva.

Ta obuća je prvobitno bila namenjena nautičarima, jer se ne kliza, vodootporna je i laka za nošenje na brodu. Međutim, s vremenom je postala simbol funkcionalnosti, ali ne i stila. E sad dolazi preokret.

U 2026. godini kroksice ulaze još više u modni svet i predstavljaju novi model – baletanke od gume pod nazivom „Classic Ballet“ – klasične baletanke. Ove cipele kombinuju prepoznatljiv „crocs“ dizajn sa formom baletanki. I dalje su lagane i udobne zahvaljujući „croslite“ peni, a imaju i dodatni kaiš za stabilnije nošenje.

Naravno, moguće ih je ukrasiti i poznatim „jibbitz“ dodacima, što celu priču čini pomalo čudnom, ali potpuno u duhu brenda. Upravo ta granica između “ružnog” i zanimljivog je ono na čemu „Crocs“ godinama gradi popularnost. Ono što na prvi pogled deluje smešno zapravo postaje trend.

I očigledno im ide odlično. Prema podacima modne platforme „Lyst“, potražnja za kroks baletankama porasla je čak 418% u martu! Model je lansiran u pravom trenutku i brzo je postao jedan od najpoželjnijih komada za svakodnevno nošenje.

Jedno je sigurno – ono što je nekad bilo predmet ismevanja, danas je ozbiljan modni hit.

Video: