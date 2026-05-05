Prema rečima Jelene Milićević, master etnologa čačanskog Centra za negovanje tradicije, u stočarskim krajevima na Đurđevdan posebna pažnja poklanjana je ovcama, njihovom mesu i mleku.

"Prema nekim starim, narodnim običajima postojao je tabu nejedenja jagnjećeg meseca do 6. maja. Tako se na Đurđevdan vršila prva muža ovaca za tu godinu kao i ritualno, prvo konzumiranje jagnjećeg mesa u toj godini. Na današnji dan vršila se i ritualna muža ovaca koja se obavljala kroz venčiće koji su se pravili od bilja, obično đurđevka ili mlečike koji se beru petog ili šestog maja i prave. Na taj način se štite ukućani, stoka i ceo imetak, rekla je za RINU Jelena Milićević", master etnolog čačanskog Centra za negovanje tradicije.

Kada se govori o ljubavnoj magiji, Milićević kaže da je i tu neizostavni deo trava i vegetacija.

"U nekim krajevima, mlade, neudate devojke bi se kitile na današnji dan grančicom graba da bi se u narednom period momci grabili za njih. U nekim drugim krajevima, devojke bi grabuljama grabile travu ili lišće kako bi se takođe momci za njih grabili", rekla je ona.

Ona je podsetila da se u periodu pre Drugog svetskog rata mladež okupljala na izvorima, pašnjacima ili proplancima i tu dočekivala praznik, što predstavlja đurđevdanski Uranak.

"Mi smo danas svedoci da je ovo praktikovanje pomereno za pet, šest dana unapred ali treba znati odakle nam taj običaj koji sada praktikujemo za prvi maj, a zapravo bi trebalo na Đurđevdan", zaključila je Jelena Milićević, master etnolog Centra za negovanje tradicije Čačak.