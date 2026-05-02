Dejv Vitlou dva puta nedeljno provodi dane pružajući utehu najmanjim pacijentima na svetu.

Vitlou (73) utorkom i četvrtkom posećuje odeljenje neonatalne intenzivne nege (NICU) u Dečjoj bolnici u Ričmondu pri VCU u Ričmondu, u saveznoj državi Virdžiniji, gde radi kao volonter koji ljulja i mazi bebe. Vitlou, koji volontira već osam godina, pomaže da umiri male pacijente dok se bore za život.

„Ovo je najbolji posao koji sam ikada imao. Jednostavno deluje ispravno“, rekao je Vitlou za CBS 6 News u četvrtak, 30. aprila.

Vitlou tokom svake posete obično drži oko pet ili šest beba. Ali nekim danima može da uteši i do osam različitih beba. Pre nego što počne, oblači zaštitni mantil i rukavice, a telefon ostavlja van odeljenja NICU.

„U suštini samo želim da budem uz njih“, rekao je.

Oprezan

Vitlou posmatra monitore dok drži bebe kako bi se uverio da je njihovo stanje stabilno.

„Prvo posmatram monitore da vidim da li položaj bebe zahteva nešto što bi se moglo poboljšati, ali on izgleda prilično dobro“, rekao je. „Njegovi parametri su 100%, i to je ono što želimo da vidimo.“

Takođe se pre početka raspituje kod medicinskih sestara koje brinu o svakoj bebi.

„Pitam sestru: ‘Reci mi, reci mi šta ovo dete prima. Kakvu vrstu terapije? Ima li nešto posebno što treba da znam?’“, rekao je.

Strah

Ali Vitlou je priznao da ga je sama pomisao na držanje prevremeno rođenih beba prilično plašila kada je tek počeo.

„Bio sam smrtno uplašen jer, znate, držao sam — imamo dvoje dece“, rekao je. „Oni su sada odrasli i mogao sam da držim bebe.“

Važna poruka

Vitlou, koji je penzionisani menadžer u lokalnoj upravi, je otac dvoje dece i deda troje unučadi. Objasnio je da svakoj bebi pre odlaska uvek kaže jednu rečenicu: „Rasti snažno, rasti pametno, rasti ljubazno“.

„To mi je važno jer mislim da je to ono što uopšteno želim od ljudi“, rekao je.

