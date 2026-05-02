Ćerka Ane Nikol Smit i Lerija Birkheda, Danijelin Birkhed je stigla na Kentaki Derbi 2026. godine.

Danijelin (19) i njen otac Lari su u petak, 1. maja fotografisani tokom njihovog tradicionalnog odlaska na zabavu Barnstabl Braun Derbi Iv, gde fotograf (53) nije mogao da sakrije ponos na svoju ćerku koja „pronalazi sebe i sazreva“, kako je ekskluzivno rekao za magazin People.

Danijelin je za tu priliku odabrala gotičku haljinu brenda ,,Punk Rave", koja je imala vezeni korset bez ramena sa lepršavom providnom suknjom. Haljinu je upotpunila upečatljivom frizurom sa „ledenoplavim platinastim tonom i crnim krajevima“.

Kada je reč o njenoj kosi, Danijelin je rekla svom ocu da „želi nešto smelo i kul“.

Prijateljica Ane Nikol Smit, koja je frizerka, je priskočila u pomoć.

„Skroz ju je ošišala i dodala je neke lude boje“, rekao je Birkhed.

„Pomalo sam se pripremao na najgore u frizerskom salonu“, dodao je uz smeh. „Valjda je sada u godinama kada može da radi šta želi.“

Priznaje da je u početku bio „malo zabrinut zbog toga“, ali njegova ćerka je „očigledno dovoljno odrasla“ da sama donosi odluke u svom životu.

Promena

Leri je primetio da je ovaj izgled odstupanje za Danijelin.

„Ove godine je drugačiji stil za Danijelin“, rekao je Birkhed. „Ljudi uvek očekuju da nosi nešto što je pripadalo njenoj mami. I to je uradila nekoliko puta, ali ovo je više Danijelin koja pokazuje sopstveni osećaj za stil i rekla je da je tema gotički rok.“

„Dakle, imamo potpuno drugačiju promenu stila kod nje“, dodao je Birkhed o Danijelin, koja je ranije na ovom događaju često nosila jarke boje. „Mislim da je ovo trenutak kada ona pronalazi sebe, radi stvari na svoj način i izražava sopstveni stil i izbore koje je napravila.“

„Iako je bilo teško, jer je bila u školi i polagala završne ispite, pa sam morao da joj šaljem fotografije tamo-amo, a ona je onda jednu po jednu izbacivala, i na kraju je rekla: ‘Prestani da me smaraš, na ispitima sam’“, dodao je Lari. „A ja sam rekao: ‘U redu, je l’ to ta?’“

Tatina stilistkinja

Danijelin je takođe pomogla Lariju oko njegovog izgleda za događaj: crni sako ukrašen kristalima sa svetlucavim motivima munja na reverima, brenda ,,Philipp Plein".

„Rekla je da moram da unapredim svoj modni stil“, našalio se. „Da nemam osećaj za stil. I bila je решена da mi izabere kombinaciju.“

Uz pomoć svoje ćerke, Birkhed je rekao da se odlučio za ,,Philipp Plein" i na crvenom tepihu pokazao svoj „crni izgled sa nitnama od cirkona“ i „konturama munje“.

„Za mene je to baš divlje“, dodao je.

Utvrđivanje očinstva

Kada je Danijelin rođena u septembru 2006. godine, Birkhed u početku nije bio naveden kao njen otac.

Kasnije je sudski postupak utvrdio očinstvo, a Birkhed je dobio starateljstvo nad svojom ćerkom. Međutim, ona je imala samo pet meseci kada je Ana Nikol Smit preminula od slučajnog predoziranja lekovima 2007. godine.

Uspomene

Uprkos smrti svoje majke, Danijelin je pronašla načine da ostane bliska s njom, poput nošenja njenih haljina na Derbiju.

Birkhed i Danijelin su se pojavili u specijalu emisije „20/20“ povodom 14. godišnjice smrti Ane Nikol Smit u februaru 2021. godine.

„Anu treba pamtiti kao veću od života, kao osobu koja je zaista bila brižna i velikodušna“, rekao je tada Birkhed. „Prelepu ženu koja je volela svoje obožavaoce i svoju porodicu.“

