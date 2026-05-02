Sin glumca Toma Henksa ovih dana se vratio na Netflix u novoj sezoni serije "Running Point", a u isto vreme gradi karijeru u kantri muzici. Čet Henks tom je prilikom gostovao u večernjoj emisiji kod Džimija Felona gde je otkrio kako živi u prikolici u parku kampera u Nešvilu.

„Nisam hteo da kupim stan jer sam doslovno upravo dobio stan u Los Anđelesu i namestio ga“, objasnio je član benda Something Out West. „Nisam to hteo ponoviti i nisam ga hteo nameštati. Tako da sam, kao, odsedao u Airbnb-ima i hotelima, a to mi je stvarno dosadno jer jednostavno volim imati svoj vlastiti prostor“, dodao je.

Čet kaže da ga je za to inspirisalo nedavno putovanje u Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji kako bi uživao u minimalističkom načinu života. „Odseo sam u prikolici Airstream i stvarno mi se svidela. Pomislio sam: ‘Čoveče, želim jednu od ovih...‘ Pa sam je i nabavio. Nabavio sam prikolicu.“

Dodao je da njegov dom na točkovima ima „sve što mi treba. Imam svoju kuhinju. Imam, znate, tuš-kabinu. To je velika stvar s prikolicama, ako je reč o tuš-kabini, jer ponekad kombinuju WC i tuš. To se zove mokra kupka.“

Ipak, kaže, postoji veliki kontrast između njega i komšija: "Verovatno sam, kao, najmlađa osoba u prikolici i to za 30 ili 40 godina razlike. Nije ono što misliš, znaš? Misliš, oh, živećeš u prikolici. Možda je malo sumnjivo. Možda je malo opasno. Sve je to jednostavno, kao, penzioneri, znaš? Sjajni ljudi.“

Felon se zatim umešao i pitao Četa koristi li u potpunosti pogodnosti parka. „Imam logorsku vatru ispred. Imam ognjište i koristio sam ga. Ali većinu vremena radim upravo ono što radim kod kuće, a to je da ostanem unutra, ležim u krevetu i gledam Netflix i slične stvari“, pojasnio je.

Video: