Kupovina svežeg začinskog bilja ili branje nekoliko grančica iz sopstvene bašte može unaprediti domaća jela na način na koji malo koji začin može. Sveže biljke dodaju dubinu ukusa, a mnoge se dobro kombinuju, što olakšava njihovu upotrebu u više recepata tokom nedelje.

Ipak, kada kupite začinsko bilje u prodavnici, često se desi da ga imate više nego što možete da iskoristite pre nego što počne da vene i postane sluzavo.

Iako sveže biljke ne traju zauvek, možete ih maksimalno iskoristiti dok su još sveže i aromatične.

Šef kuhinje i autor kuvara Mateo Zjelonka je otkrio na koje načine koristi preostalo bilje pre nego što se pokvari—pomažući da se smanji bacanje hrane i istovremeno pojača ukus svakodnevnih jela. Pre nego što bacite te preostale grančice, razmislite o tome da ih iskoristite na jedan od ova četiri ukusna načina.

Pripremite salsu ili salsu verde

Sveže začinsko bilje može da osveži bezbroj jela, a jedan od najlakših načina da iskoristite ostatke jeste da napravite brzu domaću salsu ili salsu verde, kaže Zjelonka za sajt Martha Stewart.

Korijander je prirodan izbor za klasičnu salsu na bazi paradajza, ali i druge biljke—poput peršuna, nane, bosiljka, pa čak i mirođije ili rukole—mogu jednako dobro da funkcionišu, u zavisnosti od ukusa koji želite.

Sitno iseckajte začinsko bilje, pa ga umešajte u svoj omiljeni recept za salsu kako biste dobili svež i ukusan umak koji možete poslužiti uz tortilja čips ili koristiti kao živopisan dodatak za takose.

Napravite čimičuri za meso sa roštilja

Još jedan način da iskoristite višak začinskog bilja jeste da napravite čimičuri sos koji se služi uz pečeni biftek ili piletinu, predlaže Zjelonka. Ovaj živopisni, sirovi sos kombinuje sitno seckano bilje—poput peršuna, origana i korijandera—sa mlevenim belim lukom, maslinovim uljem, crvenim vinskim sirćetom, ljutim papričicama u listićima i crnim lukom.

Čimičuri takođe daje snažan ukus sendvičima ili pečenom povrću. Ako sos ostavite da odstoji, sastojci se bolje povežu, pa ukus postaje uravnoteženiji i intenzivniji.

Zamrzavanje začina sa preostalim povrćem

Zamrzavanje viška začinskog bilja pre nego što se pokvari nije recept, ali je jedan od najjednostavnijih načina da sačuvate njegov ukus za kasniju upotrebu.

„Uvek zamrzavam začinsko bilje—posebno leti kada ga imam previše iz bašte“, kaže Zjelonka. Takođe možete zamrzavati bilje zajedno sa povrćem poput crnog luka, šargarepe i celera, koje Zjelonka preporučuje da uvek imate pri ruci za pravljenje osnovnih temeljaca za povrtne ili mesne supe i čorbe.

Izblendajte začinsko bilje u domaći pesto

Blendiranje začinskog bilja je jednostavan način da ga iskoristite pre nego što izgubi svežinu. Jedna od brzih opcija za večeru tokom radne nedelje je pesto—svestran, na bilju zasnovan sos koji se brzo priprema i veoma je aromatičan.

Iako tradicionalni recepti koriste bosiljak, možete dodati i peršun, nanu ili drugo mekano začinsko bilje koje imate pri ruci. Pesto je klasičan dodatak testenini, ali se takođe odlično slaže sa piletinom ili škampima, kao i kao namaz za sendviče.

