Ako su komšijske mačke odlučile da su vaše baštenske leje idealno mesto za obavljanje nužde ili obeležavanje teritorije, vreme je da reagujete. Osim što mogu da unište cveće i povrće, njihov urin često oštećuje biljke, naročito zimzeleno rastinje poput tuja i šimšira.

Srećom, postoji nekoliko humanih i bezbednih načina da ih držite podalje od dvorišta.

Mačke ne podnose ove mirise

Poznato je da mačke izbegavaju jake mirise, pa kore pomorandže, limuna i grejpfruta mogu biti od velike pomoći. Iskusni baštovani preporučuju da ih rasporedite oko leja, cveća i mesta na kojima se mačke najčešće zadržavaju.

Dobar efekat može dati i sprej napravljen od kore jele ili nekoliko kapi etarskog ulja citrusa i bora razblaženih u vodi. Ovim rastvorom povremeno poprskajte problematične delove dvorišta.

Uklonite sve što ih privlači

Ako želite trajno rešenje, važno je da mačkama ne ostavljate razlog za povratak. Ne ostavljajte ostatke hrane napolju, kante za smeće držite zatvorenim, a u kompost ne ubacujte ostatke koji bi mogli da privuku životinje.

Jednom kada pronađu izvor hrane, mačke će se stalno vraćati da provere ima li još nečega.

Prskalice mogu biti veoma efikasne

Mačke ne vole iznenađenja, a naročito ne vole kada ih iznenadi mlaz vode. Zato mnogi koriste prskalice sa senzorom pokreta koje se automatski aktiviraju kada životinja priđe.

Ova metoda je potpuno bezbedna, a veoma efikasna za zaštitu travnjaka, leja i povrtnjaka.

Učinite zemlju manje privlačnom

Mačke najčešće biraju mekano i rastresito zemljište. Zato možete oko biljaka rasporediti šljunak, kamenčiće ili koru drveta. Takva podloga im nije prijatna za kopanje pa će potražiti drugo mesto.

Neki baštovani preko leja postavljaju i žičanu mrežu. Biljke bez problema rastu kroz otvore, dok mačkama postaje gotovo nemoguće da kopaju.

Tehnologija protiv neželjenih gostiju

Na tržištu postoje ultrazvučni rasterivači koji emituju zvukove neprijatne životinjama, ali nečujne ljudima. Postavljaju se u dvorište i mogu pomoći da mačke izbegavaju određene delove parcele.

Živa ograda kao prirodna zaštita

Ako želite dugoročno rešenje, razmislite o sadnji gustog i bodljikavog žbunja uz ogradu. Biljke poput božikovine stvaraju prirodnu prepreku kroz koju mačke ne vole da prolaze.

Postoje i specijalni valjci za vrh ograde koji sprečavaju životinje da se popnu i pređu na vašu stranu. Potpuno su bezbedni, ali veoma efikasni.

Uz malo upornosti i kombinaciju nekoliko metoda, moguće je zaštititi baštu bez povređivanja životinja i sačuvati biljke od neželjenih posetilaca.