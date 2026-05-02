Britanska glumica Emili Blant našla se na meti kritika na društvenim mrežama zbog saveta o karijeri, zbog kojeg su joj mnogi poručili da nema dodira sa stvarnošću, navodi The Sentinel.

Glumica trenutno promoviše film "The Devil Wears Prada 2", u kojem glumi preopterećenu asistentkinju glavne urednice modnog časopisa, koja često pokazuje da nije preterano zadovoljna svojim poslom.

U najnovijem intervjuu za Betches osvrnula se na scenu u kojoj njen lik Emili ponavlja rečenicu: "Volim svoj posao, volim svoj posao, volim svoj posao", dok se bori ispuniti zahteve svoje šefice. Od izlaska originalnog filma "The Devil Wears Prada" ta scena je postala viralna, a zaposleni širom sveta je koriste kao opis preopterećenosti na poslu.

Kada su je tokom intervjua pitali da podeli savet "ženama koje trenutno mrze svoj posao", Emili Blant je prvo rekla: "Dajte otkaz… ", a zatim dodala: "Jednostavno pronađite nešto što zaista želite raditi. Čak i ako ne zarađujete novac, sve dok volite taj posao, bićete srećne."

Iako je glumica verovatno imala dobru nameru i želela ohrabriti svoje obožavateljke da napuste toksična radna okruženja i slede svoje snove, mnogi su njenu izjavu protumačili drugačije, nazivajući je "užasnim savetom o karijeri."

Neki su istakli da je glumici, čije se bogatstvo procenjuje na oko 80 miliona dolara, lako govoriti iz takve privilegovane pozicije.

Na društvenim mrežama nizali su se komentari kako je bogatima lako tvrditi da novac nije važan.

"Bogatim ljudima ovo je tako lako reći", "Lako je govoriti kad zarađuješ milione radeći ono što voliš", "Odličan savet! Jedini problem je što sreća ne kupuje hranu ni odeću, niti plaća kiriju", "Kako biti srećan kad si siromašan i moraš plaćati račune? Ne brinuti se o novcu u ovoj ekonomiji privilegija je bogatih", samo su neki od komentara.

Osim što je ostvarila zavidnu karijeru, Emili Blant dolazi iz više srednje klase. Njen otac je ugledni advokat, a majka Džoana Meki bila je glumica poznata po ulogama u serijama "Lillie" i "Grange Hill."

Emili je od 2010. godine u braku sa Džonom Krasinskim, koji je takođe glumac i poznat po ulozi u seriji The Office.