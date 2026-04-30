Pojavljivanje Melania Tramp na događaju u Beloj kući izazvalo je ogromnu pažnju javnosti – ali ne samo zbog same prilike, već i zbog njenog izgleda o kojem se uveliko raspravlja. Na društvenim mrežama odmah su krenule spekulacije da li je prva dama SAD možda uradila nove estetske zahvate koji su sada vidljiviji nego ranije.

Na prvi pogled, elegantna bela kombinacija i veliki slamnati šešir delovali su kao pun pogodak za događaj u teniskom paviljonu Bele kuće. Ipak, upravo je šešir, koji pravi senku na licu, dodatno podstakao komentare i nagađanja. Mnogi su primetili da Melanija deluje kao da pokušava da prikrije određene promene na licu.

Najviše pažnje privukle su njene jagodice, za koje korisnici interneta tvrde da su sada znatno naglašenije nego ranije. Dok jedni smatraju da je reč o estetskim intervencijama, drugi veruju da su u pitanju šminka, osvetljenje i ugao fotografije. Ipak, većina se slaže u jednom – njen izgled deluje drugačije nego što ga javnost pamti.

„Kao da su crte lica oštrije i zategnutije“, komentarišu korisnici, dok pojedini spekulišu i o promenama u donjem delu lica. Iako nema zvaničnih potvrda o bilo kakvim zahvatima, rasprava na društvenim mrežama ne prestaje.

Šešir u centru pažnje: modni izbor ili pokušaj skrivanja?

Za ovu priliku Melanija je izabrala upečatljiv šešir širokog oboda, koji joj delimično zaklanja lice i pravi senku preko očiju. Dok jedni smatraju da je u pitanju sofisticiran i trendi modni detalj, drugi veruju da upravo taj aksesoar dodatno pojačava misteriju oko njenog izgleda.

Stručnjaci za modu ističu da su ovakvi šeširi vrlo popularni na formalnim događajima, ali u ovom slučaju nisu prošli bez komentara i različitih tumačenja.

U društvu Queen Camilla i dece

I dok su komentari o njenom izgledu preplavili internet, sam događaj bio je posvećen mnogo važnijim temama. Melania Trump ugostila je Queen Camilla na edukativnom skupu u Beloj kući, gde su zajedno sa decom učestvovale u aktivnostima vezanim za tehnologiju i istoriju.

Učenici su imali priliku da koriste VR naočare i virtuelno obiđu znamenitosti Velike Britanije, poput Stonehenge i Buckingham Palace, dok su istovremeno učili o odnosima dve zemlje.

Melanija je tom prilikom istakla koliko je važno uključiti decu u savremene tehnologije, dok je kraljica Kamila posebno naglasila značaj čitanja i obrazovanja u ranom uzrastu.