Posteljina od lana je postala veoma popularna, naročito tokom toplijih sezona, zbog svog nenametljivo elegantnog, laganog i opuštenog izgleda. Međutim, njihovo održavanje nije tako jednostavno kao kod standardnih pamučnih posteljina. Pošto je lan prirodno vlakno dobijeno od biljke lan, zahteva nežno pranje kako bi zadržao mekoću i dugotrajnost. Pravilna rutina nege pomaže da lanene posteljine ostanu mekane, čvrste i dugotrajne.

Ključ za pranje lanenih posteljina je da se uvek pridržavate uputstava za održavanje sa etikete; dosledno poštovanje ovih smernica može čak vremenom poboljšati kvalitet tkanine.

Stručnjaci za pranje veša su otkrili najbolju rutinu nege. U nastavku dele svoje korake odobrene od strane eksperata za pranje, sušenje i uklanjanje fleka sa lanenih posteljina.

Zašto posteljina od lana zahtevaju dodatnu negu

Za razliku od standardne pamučne posteljine, lanena posteljina zahteva nešto više pažnje kako bi zadržala svoj kvalitet. Napravljena je od prirodnog vlakna, što je čini prozračnijom, ali i osetljivijom. Ipak, mnogi smatraju da se dodatni trud isplati — lanena posteljina je poznata po svom laganom osećaju i po tome što vremenom postaje sve mekša i udobnija.

Bez pravilne nege, lan može lako da se izgužva, postane grub na dodir i sklon stvaranju grudvica, kaže Semi Vang, naučnica za pranje veša u kompaniji ,,P&G Fabric Care". Pažljiviji i nežniji pristup pranju i sušenju pomaže da se očuva tekstura tkanine i produži vek trajanja posteljine.

Kako prati lanenu posteljinu

1. korak: Priprema za pranje

Pre pranja, proverite etiketu sa uputstvima i pratite sve specifične smernice, kaže Vangova. Zatim protresite posteljinu kako biste sprečili zgrudvavanje i stavite je labavo u mašinu. Perite je sa sličnim bojama i izbegavajte mešanje sa teškim stvarima poput farmerki ili odeće sa rajsferšlusima, koje mogu oštetiti tkaninu, kažu Vangova i Heder Asker, menadžerka u kompaniji ,,Bella Notte Linens".

2. korak: Dodavanje deterdženta

Koristite blagi, nežni deterdžent, jer jaki deterdženti i hemikalije mogu oštetiti vlakna, kaže Entoni Salivan, predstavnik kompanije za pranje veša. Omekšivač je opcionalan, ali može pomoći da se smanji grubost i zaštite prirodna vlakna, kaže Vangova.

3. korak: Odabir podešavanja mašine

Perite lan u hladnoj ili mlakoj vodi na kratkom i nežnom programu. Preporučuje se i nizak broj obrtaja kako bi se smanjilo gužvanje. Uvek se prvo pridržavajte uputstava sa etikete ako se razlikuju.

4. korak: Nemojte pretrpavati mašinu

Uverite se da je mašina dovoljno prazna i da veš nije zbijen. To pomaže da se izbegne gužvanje i omogućava temeljno pranje. Nakon toga možete pokrenuti ciklus.

Kako pravilno sušiti lanenu posteljinu

Sušenje na vazduhu je najnežnija opcija za lanene posteljine. Ono pomaže da se izbegne skupljanje i da vlakna ostanu opuštena, iako tkanina nakon sušenja može delovati blago kruta, kaže Salivan.

Ako etiketa to dozvoljava i više volite mašinsko sušenje, izaberite nisku temperaturu ili program za osetljivo rublje, kaže Vangova. Izbegavajte prekomerno sušenje, jer ono može dovesti do skupljanja i učiniti lan grubim na dodir tokom vremena.

Za najbolje rezultate možete kombinovati oba metoda. Izvadite posteljinu iz mašine dok je još blago vlažna kako biste smanjili gužvanje. Ako je nakon sušenja na vazduhu tkanina kruta, možete je kratko provući kroz program za „osvežavanje vazduhom“ kako bi omekšala, i uvek je odmah izvadite kako biste smanjili nabore.

Koliko često treba prati lanenu posteljinu

„Preporučujemo pranje posteljine otprilike jednom nedeljno kako bi vlakna ostala čista i u dobrom stanju“, kaže Askerova. Međutim, opšte pravilo je pranje na svake jednu do dve nedelje kako bi ostale čiste i udobne.

Možda će biti potrebno češće pranje ako se mnogo znojite, živite u toploj ili vlažnoj klimi ili povremeno delite krevet sa kućnim ljubimcima, dodaje Vangova.

Tokom toplijih sezona, Askerova preporučuje i pranje jastučnica od lana na svaka tri do četiri dana korišćenja.

Kako ukloniti fleke sa lanenih posteljina

Kada je reč o flekama na lanenim posteljinama, stručnjaci savetuju da ih tretirate čim ih primetite kako ne bi ostale trajno. Nežno tapkajte mrlju (nikada ne trljajte) kako biste zaštitili vlakna.

Isperite hladnom vodom, zatim nanesite blagi deterdžent ili sredstvo za uklanjanje fleka i ostavite da deluje 20 do 30 minuta, ili duže ako je potrebno, pre pranja, kažu Vangova i Askerova.

Greške koje treba izbegavati pri pranju lanene posteljine

Pranje lanenih posteljina je jednostavno, ali zahteva pažnju kako bi se izbegla oštećenja ili skupljanje. Najčešće greške se lako izbegavaju — važno je koristiti odgovarajuće programe na mašini i blag deterdžent.

Vangova navodi da su česte greške korišćenje vruće vode, pretrpavanje mašine i izbor jakog centrifugiranja. Salivan dodaje da jaki deterdženti i visoka temperatura mogu oslabiti vlakna i dovesti do skupljanja. U sušilici treba izbegavati prekomerno sušenje ili ostavljanje posteljine da stoji, jer to uzrokuje krutost i gužvanje.

Prilikom uklanjanja fleka, nežno tapkajte umesto trljanja kako biste izbegli oštećenje vlakana tokom vremena.

Bonus video: