Sve više žena traži način da potamni kosu bez hemijskih farbi, a rešenja se često nalaze u prirodnim sastojcima koji ne oštećuju dlaku, već je dodatno neguju i jačaju. Za razliku od klasičnih farbi koje mogu izazvati suvoću i iritacije, prirodne metode su blaže i pristupačnije.

Za potamnjivanje kose mogu se koristiti razne namirnice poput oraha, žalfije, kafe, kakaa ili crnog čaja, koje postepeno daju tamniju nijansu. Na primer, orah se kuva i koristi kao prirodna boja, dok kafa pomešana sa balzamom može dati dublji ton i sjaj. Crni čaj i žalfija takođe su popularni jer uz redovnu upotrebu postepeno potamnjuju kosu.

Kana je jedan od najpoznatijih prirodnih načina farbanja, jer osim boje poboljšava kvalitet kose, čini je jačom, sjajnijom i otpornijom. Ipak, njen efekat zavisi od prirodne boje kose i zahteva više vremena za nanošenje.

Za specifične tonove mogu se koristiti i kombinacije poput soka od šargarepe i repe za crvenkaste nijanse, dok mešavina sirćeta i soja sosa ili ulje od senfa mogu dodatno produbiti boju i negovati vlasište.

Iako prirodne metode ne daju instant rezultate kao farbe, uz redovnu primenu mogu postepeno promeniti nijansu kose, uz dodatnu korist, zdraviju, jaču i sjajniju kosu bez štetnih hemikalija.