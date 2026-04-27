Nakon dugog perioda nošenja zatvorene obuće, koža na petama često postaje suva, gruba i ispucala, što može izazvati svrab, ali i neprijatnost pri hodu.

Dobra vest je da ne morate trošiti novac na skupe tretmane. Uz jednostavne kućne metode koža stopala će biti nežna.

Prirodna krema za ispucale pete

Jedan od najefikasnijih trikova za negu stopala je domaća mešavina koja omekšava kožu i ubrzava regeneraciju.

Sastojci:

· glicerin

· medicinski alkohol (70%)

Priprema:

Pomešajte glicerin i alkohol u razmeri 1:1. Nanosite mešavinu na pete svako jutro i veče. Potrebno je svega minut da se osuši, nakon čega možete obući čarape ili otići na spavanje.

Redovnom upotrebom koža postaje vidno mekša, a pukotine se postepeno smanjuju. Posle nekoliko dana koža peta i celih stopala biće nežna i glatka.

