Đurđevdan se svake godine obeležava 6. maja, a 2026. godine pada u sredu, što automatski pokreće dilemu – da li je slavska trpeza posna ili mrsna.

Kako pravoslavni običaji nalažu post sredom i petkom, krsne slave koje se zateknu u tim danima obeležavaju se u skladu sa postom. To znači da će ovogodišnji Đurđevdan biti posan, uz dozvolu za ribu, ulje i vino, dok se mrsna hrana ne iznosi na sto.

Izuzetak postoji samo kada slava padne u Svetlu nedelju, odmah nakon Uskrsa, kada se post ukida i trpeza je mrsna. Međutim, 2026. godine Đurđevdan nije u tom periodu, pa to pravilo ne važi.

Crkva podseća da slava nije samo gozba, već pre svega duhovni događaj. U centru pažnje su slavski kolač, koljivo, sveća i molitva, dok je hrana sporedna.

Za one koji žele da ugoste goste i narednog dana, postoji mogućnost da 7. maja posluže mrsnu trpezu, ali sam dan slave ostaje u duhu posta.