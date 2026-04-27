Ne postoji ništa gore nego kada ujutru izađeš iz kuće u jakni, a već u podne ti bude prevruće - ili obrnuto. Proleće ume da zbuni i najorganizovanije, pa pitanje „šta obući“ postaje svakodnevni problem.

Zato se jedan komad izdvaja kao apsolutni favorit - blejzer. Dovoljno lagan za toplo popodne, a opet savršen kao dodatni sloj kada dune vetar ili zahladni. Uz pravu kombinaciju, rešava celu garderobu bez razmišljanja.

1. Blejzer + majica + farmerke – jednostavno, a efektno

Za dane oko 20 stepeni, najlakša i najpraktičnija kombinacija je blejzer preko obične majice. Uz to dodajte farmerke ravnog kroja i lagane patike ili mokasine.

Ovaj outfit je savršen za svakodnevne obaveze - odlazak na posao, kafu ili šetnju gradom. Ako zahladni, blejzer će vas zaštititi, a ako otopli, lako ga možete skinuti i prebaciti preko ruke.

2. Blejzer + košulja + lagane pantalone

Ako želite malo elegantniji izgled, blejzer kombinujte sa klasičnom košuljom i laganim pantalonama. Ova varijanta je idealna za posao ili sastanke kada želite da izgledate uredno, ali ne previše formalno.

Birajte svetlije boje - bež, svetloplavu ili pastelne tonove, jer oni savršeno prate prolećnu atmosferu. Uz to idu baletanke, loaferice ili niske cipele.

3. Oversize blejzer + haljina - savršen balans

Za toplije popodne, blejzer odlično ide uz laganu haljinu. Kombinacija ženstvenog komada i malo „strožeg“ kroja daje zanimljiv kontrast.

Ukoliko duva vetar ili padne temperatura, blejzer će vam biti dovoljan sloj. Uz ovu kombinaciju možete nositi patike za dnevni look ili sandale za nešto elegantniju varijantu.

4. Blejzer + trenerka - trend koji osvaja ulice

Ako volite opušten stil, blejzer možete kombinovati i sa trenerkom. Dovoljno je da ispod obučete jednobojni komplet i preko dodate blejzer - dobićete moderan, urbani izgled.

Ova kombinacija je idealna za dane kada želite maksimalnu udobnost, a da i dalje izgledate sređeno.

Kako da izaberete pravi blejzer za proleće?

Birajte laganije materijale (pamuk, lan, viskoza)

Neutralne boje su najpraktičnije (bež, siva, bela)

Oversize modeli su udobni i lako se kombinuju

Klasičan kroj je sigurnija opcija za posao

Blejzer je jedan od retkih komada koji bez problema prelazi iz jutra u veče i prilagođava se promenama vremena. Upravo zato je nezamenljiv u prolećnoj garderobi - jednostavan, praktičan i uvek moderan.