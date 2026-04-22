Avokado je hranljiv, ukusan na tostu i takođe iznenađujuće dobar sastojak za negu kose. Da, avokado (tačnije ulje avokada) nudi brojne benefite za vašu kosu, pomažući da se poveća hidratacija, poboljša jačina vlasi i pojača sjaj — bilo da se koristi direktno ili u proizvodima.

Stručnjaci za kosu sada objašnjavaju prednosti korišćenja ulja avokada za kosu, kao i najbolje načine da ga uklopite u svoju rutinu.

Prednosti ulja avokada za kosu

Korišćenje ulja avokada na kosi može pomoći na više načina i pogodno je za sve tipove kose, kaže kozmetička hemičarka Krupa Keostlajn za Real Simple.

„Relativno je lagano i ne deluje teško ili masno, pa je pogodno za sve tipove kose“, objašnjava ona.

U nastavku su najvažniji načini na koje ulje avokada pomaže kosi.

Hidrira kosu

Ovo može delovati očigledno (ipak je u pitanju ulje), ali njegov sastav ga izdvaja. „Bogato je masnim kiselinama, posebno oleinskom kiselinom, koja hrani i hidrira kosu“, kaže Keostlajnova.

Pored toga, sadrži kalijum i magnezijum koji pomažu da se vlaga zadrži u vlasima i imaju zaštitno dejstvo, dodaje ekspertkinja za kosu Tatum Nil.

Sprečava lomljenje kose

Visok sadržaj masnih kiselina ima još jednu prednost.

„Podmazujući efekat masnih kiselina pomaže da se spreči lomljenje vlasi“, objašnjava Keostlajnova. Naneto na kosu (posebno krajeve), ulje čini kosu fleksibilnijom i otpornijom na češljanje i oblikovanje. Iako ne popravlja već oštećenu kosu, može sprečiti buduće lomljenje.

Podstiče zdrav rast kose

Vitamin K i vitamini B grupe takođe su važni sastojci ulja avokada. „Vitamin K pomaže da se spreči kalcifikacija temena, odnosno nagomilavanje kalcijuma koje može usporiti rast kose“, objašnjava Keostlajnova. Tu su i vitamini B5, B6 i folati, koji doprinose zdravom rastu kose.

Štiti kosu od oštećenja

Antioksidansi su dobri za kožu, a isto važi i za teme. Ulje avokada sadrži vitamine C i E, koji štite folikul dlake od oštećenja izazvanih zagađenjem, suncem i drugim spoljnim faktorima. Zdravi folikuli su ključni za zdravu kosu, pa ulje pomaže u dugoročnoj zaštiti.

Daje sjaj kosi

Masne kiseline i vitamini doprinose sjajnijoj kosi. Kako poboljšava zdravlje vlasi i štiti je od oštećenja, kosa prirodno postaje sjajnija. I njegov lubrikantni efekat dodatno doprinosi sjaju.

Prodire u vlas kose

Ulje avokada ne ostaje samo na površini. „Ima veliki potencijal da prodre u vlas kose“, kaže Nil.

Zato se često koristi u kombinaciji sa drugim sastojcima u proizvodima za kosu, a i zato ne opterećuje kosu niti je čini masnom.

Olakšava raščešljavanje kose

Kao i druga ulja, deluje kao prirodni lubrikant. Oblaže vlas i zaglađuje kutikulu, pa olakšava raščešljavanje i smanjuje čupanje i lomljenje.

Kako koristiti ulje avokada za kosu

Prvo, važno je znati da nije svako ulje isto. Keostlajnova preporučuje čisto, hladno ceđeno ulje avokada jer je najmanje rafinisano i najbogatije nutrijentima.

Nanesite direktno na teme

Njena omiljena metoda je direktna primena: 2–3 kašike naneti na vatu, pritisnuti na teme i umasirati 5–10 minuta. Ostaviti najmanje sat vremena pre pranja.

Koristite proizvode sa uljem avokada

Može se koristiti i kroz proizvode za kosu gde deluje zajedno sa drugim sastojcima. Tražite ga u hidratantnim kremama, uljima, regeneratorima bez ispiranja i tretmanima. Proizvodi koji se ne ispiraju daju jači efekat od onih koji se ispiraju, poput šampona.

Umešajte u masku za kosu ili tretman vrućim uljem

Ulje avokada je odličan sastojak za masku za kosu ili kućni tretman vrućim uljem. U kombinaciji sa drugim hranljivim uljima poput kokosovog, može značajno doprineti hidrataciji i mekoći kose.

Za brzu masku za kosu, dodajte ulje avokada u odabrane sastojke — preporučuju se svež avokado, banana, kokosovo ulje i med, ali možete koristiti i druge sastojke koje imate pri ruci ili koji odgovaraju vašem tipu kose. Nanesite smesu na kosu i ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a po želji i nekoliko sati, pre pranja i ispiranja.

Za hranljivi tretman vrućim uljem, pomešajte ulje avokada sa maslinovim uljem, kokosovim uljem, bademovim uljem ili drugim uljem po izboru. Smesu sipajte u staklenu posudu, a zatim je stavite u činiju sa već zagrejanom vodom kako bi se ugrejala. Nanesite na teme i kosu (uključujući krajeve) i umotajte kosu toplim peškirom ili stavite kapu za kosu. Ostavite 20 do 30 minuta, pa isperite toplom vodom.

