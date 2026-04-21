Zaprška je godinama važila za „tajnu“ dobrog jela, ali i za nešto što često pokvari ukus ako se pogrešno pripremi. Mnogi je i dalje prže do tamne boje, ne znajući da postoji jednostavniji i mnogo lakši način.
Uz samo jedan dodatak – i bez klasičnog prženja brašna – jelo može biti gusto, svilenkasto i daleko prijatnije za stomak.
Najčešća greška je prženje brašna na jakoj temperaturi. Tada ono lako zagori, menja ukus i daje jelu težinu. Osim toga, dodavanje hladne tečnosti u vrelu zapršku često stvara grudvice koje je teško razbiti.
Tajni sastojak koji menja sve
Rešenje je jednostavno – hladno mleko.
Umesto da brašno ide direktno na vrelu masnoću, prvo ga treba pomešati sa mlekom dok se ne dobije glatka smesa. Tek tada se dodaje u jelo ili lagano zagrejanu masnoću.
Na ovaj način brašno se zapravo kuva, a ne prži, pa jelo zadržava prirodan ukus i dobija kremastu teksturu.
Kako da napravite savršenu zapršku bez grudvica?
- U šolji pomešajte 2 kašike brašna sa hladnim mlekom
- Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka
- U šerpi kratko zagrejte malo ulja ili maslaca
- Dodajte začine (npr. alevu papriku), pa odmah sipajte pripremljenu smesu
- Mešajte nekoliko minuta dok se ne zgusne
Rezultat je lagana, kremasta zaprška bez gorčine i bez grudvica.
Sitnice koje prave razliku
- ne sipajte vrelu tečnost u brašno
- ne pregrevajte masnoću
- mešajte stalno prvih nekoliko minuta
- so dodajte na kraju
Ako se ipak pojave grudvice, smesu možete procediti i vratiti u jelo.
Gde je ovaj trik najbolji?
Ova metoda je idealna za:
- pasulj
- boraniju
- paprikaše
- čorbe i sosove
Jela dobijaju puniji ukus i finiju strukturu, bez osećaja težine.
