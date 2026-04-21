Zaprška je godinama važila za „tajnu“ dobrog jela, ali i za nešto što često pokvari ukus ako se pogrešno pripremi. Mnogi je i dalje prže do tamne boje, ne znajući da postoji jednostavniji i mnogo lakši način.

Uz samo jedan dodatak – i bez klasičnog prženja brašna – jelo može biti gusto, svilenkasto i daleko prijatnije za stomak. 

Najčešća greška je prženje brašna na jakoj temperaturi. Tada ono lako zagori, menja ukus i daje jelu težinu. Osim toga, dodavanje hladne tečnosti u vrelu zapršku često stvara grudvice koje je teško razbiti.

Tajni sastojak koji menja sve

Rešenje je jednostavno – hladno mleko.

Umesto da brašno ide direktno na vrelu masnoću, prvo ga treba pomešati sa mlekom dok se ne dobije glatka smesa. Tek tada se dodaje u jelo ili lagano zagrejanu masnoću.

Na ovaj način brašno se zapravo kuva, a ne prži, pa jelo zadržava prirodan ukus i dobija kremastu teksturu.

Kako da napravite savršenu zapršku bez grudvica?

  • U šolji pomešajte 2 kašike brašna sa hladnim mlekom
  • Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka
  • U šerpi kratko zagrejte malo ulja ili maslaca
  • Dodajte začine (npr. alevu papriku), pa odmah sipajte pripremljenu smesu
  • Mešajte nekoliko minuta dok se ne zgusne

Rezultat je lagana, kremasta zaprška bez gorčine i bez grudvica.

Sitnice koje prave razliku

  • ne sipajte vrelu tečnost u brašno
  • ne pregrevajte masnoću
  • mešajte stalno prvih nekoliko minuta
  • so dodajte na kraju

Ako se ipak pojave grudvice, smesu možete procediti i vratiti u jelo.

Gde je ovaj trik najbolji?

Ova metoda je idealna za:

  • pasulj
  • boraniju
  • paprikaše
  • čorbe i sosove

Jela dobijaju puniji ukus i finiju strukturu, bez osećaja težine.