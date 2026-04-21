Zaprška je godinama važila za „tajnu“ dobrog jela, ali i za nešto što često pokvari ukus ako se pogrešno pripremi. Mnogi je i dalje prže do tamne boje, ne znajući da postoji jednostavniji i mnogo lakši način.

Uz samo jedan dodatak – i bez klasičnog prženja brašna – jelo može biti gusto, svilenkasto i daleko prijatnije za stomak.

Najčešća greška je prženje brašna na jakoj temperaturi. Tada ono lako zagori, menja ukus i daje jelu težinu. Osim toga, dodavanje hladne tečnosti u vrelu zapršku često stvara grudvice koje je teško razbiti.

Tajni sastojak koji menja sve

Rešenje je jednostavno – hladno mleko.

Umesto da brašno ide direktno na vrelu masnoću, prvo ga treba pomešati sa mlekom dok se ne dobije glatka smesa. Tek tada se dodaje u jelo ili lagano zagrejanu masnoću.

Na ovaj način brašno se zapravo kuva, a ne prži, pa jelo zadržava prirodan ukus i dobija kremastu teksturu.

Kako da napravite savršenu zapršku bez grudvica?

U šolji pomešajte 2 kašike brašna sa hladnim mlekom

Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka

U šerpi kratko zagrejte malo ulja ili maslaca

Dodajte začine (npr. alevu papriku), pa odmah sipajte pripremljenu smesu

Mešajte nekoliko minuta dok se ne zgusne

Rezultat je lagana, kremasta zaprška bez gorčine i bez grudvica.

Sitnice koje prave razliku

ne sipajte vrelu tečnost u brašno

ne pregrevajte masnoću

mešajte stalno prvih nekoliko minuta

so dodajte na kraju

Ako se ipak pojave grudvice, smesu možete procediti i vratiti u jelo.

Gde je ovaj trik najbolji?

Ova metoda je idealna za:

pasulj

boraniju

paprikaše

čorbe i sosove

Jela dobijaju puniji ukus i finiju strukturu, bez osećaja težine.