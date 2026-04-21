Hejli Daf i njen verenik Met Rozenberg su raskinuli.

Predstavnik Dafove (41) je rekao za magazin People da su Daf i Rozenberg „prekinuli svoju vezu početkom godine“.

„Ona moli za privatnost u ovom trenutku, u cilju zaštite svojih malih ćerki“, dodao je predstavnik.

Bivši par se verio 1. aprila 2014. godine, nakon što su bili zajedno oko godinu i po dana. Imaju dve ćerke, Rajan Aju Erhard (10) i Lulu Grej (7).

Odluka

Dafova je pre rođenja Lulu ekskluzivno za magazin ,,People" govorila o njihovoj odluci da pauziraju planiranje venčanja dok su čekali drugo dete.

„Pričali smo o tome i pomislili: ‘Možda smo sada spremni da to uradimo’, a onda se desi život i desi se mališan“, rekla je Dafova 2018. godine. „Osećamo se kao da smo već venčani i to nikada nije postalo nešto za šta smo oboje bili potpuno zagrejani“, rekla je. „Možda ćemo, nakon što se haos oko novorođene bebe smiri, biti spremni da ponovo razgovaramo o tome.“

Ispunjena želja

Hejli, koja je starija sestra glumice Hilari Daf, je rekla da je presrećna što ima dve ćerke.

„Iskreno, zaista smo želeli još jednu devojčicu“, rekla je 2018. „Rajan je mogla da ima taj sestrinski odnos.“

Odnosi

Ranije je rekla da su ona i Rozenberg „veoma različiti na mnogo načina“.

„Mislim da je trenutak kada je postao blizak sa mojom porodicom, i kada sam videla koliko se svi slažu i razumeju, bio onaj kada sam pomislila: ‘U redu, ne samo da ga volim, već ga i oni vole.’ I osećam da tako i treba da bude“, rekla je dva meseca nakon veridbe.

