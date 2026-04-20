Fotostarenje je jedan od najčešće zanemarenih uzroka starenja kože. Donosimo pregled ključnih sastojaka koji pomažu u obnovi, zaštiti i ujednačavanju tena.

Zaštita od sunca, antioksidansi i očuvanje kožne barijere – to su temelji zdrave, čvrste i mladalačke kože na duže staze.

Sprečavanje preranog starenja ne zavisi od jednog proizvoda ili sastojka, već od pametno osmišljene rutine koja kombinuje zaštitu, aktivne supstance i negu kože. Kako ističe Laura Sardinšek, master kozmetike i diplomirana medicinska sestra, koja se bavi zahtevnijim problemima kože i njenim podmlađivanjem neinvazivnim metodama, osnova svake dobre anti-age rutine je zapravo vrlo jednostavna:

„Zaštita od sunca nije dodatak nezi, već njen temelj i najvažniji preventivni korak.“

UV zračenje kao glavni krivac

Upravo UV zračenje je jedan od glavnih uzroka fotostarenja, koje ubrzava pojavu bora, pigmentacija i gubitak elastičnosti kože. Zato je redovno korišćenje zaštitnog faktora neophodno tokom cele godine, a ne samo leti.

„Koža pamti, zato je dosledna zaštita dugoročna investicija u njen izgled“, dodaje Sardinšek.

Antioksidansi – nevidljivi saveznici

Pored zaštite od sunca, veliku ulogu imaju i antioksidansi, posebno vitamini C i E. Oni pomažu u borbi protiv štetnog uticaja spoljašnjih faktora poput zagađenja i sunčevog zračenja.

Vitamin C je posebno važan jer ne samo da osvežava ten, već učestvuje i u stvaranju kolagena, što direktno utiče na čvrstinu i vitalnost kože.

Retinoidi i moderni sastojci

Retinoidi i dalje važe za jedne od najefikasnijih sastojaka u dermatologiji. Podstiču obnovu kože, poboljšavaju teksturu i smanjuju vidljivost finih linija.

Sve više pažnje dobija i niacinamid, koji jača kožnu barijeru, zadržava vlagu i pomaže da ten bude ujednačen. Uz to, većina tipova kože ga odlično podnosi.

Peptidi takođe igraju važnu ulogu jer podstiču procese vezane za kolagen i elastin, čime pomažu da koža ostane zategnuta i elastična.

Hidratacija – često zaboravljen korak

Iako ne brišu bore direktno, hidratantni sastojci poput hijaluronske kiseline, humektanata i ceramida ključni su za zdrav izgled kože.

Dobro hidrirana koža je otpornija, izgleda punije i glatkije, što značajno utiče na ukupan utisak mladalačkog izgleda.

Kiseline za ujednačen ten

Ferulična i azelaična kiselina pomažu u zaštiti od oksidativnog stresa i doprinose ujednačenijem tenu.

Ferulična kiselina posebno je efikasna u kombinaciji sa vitaminom C, dok je azelaična odličan izbor za kožu sklonu pigmentacijama i neujednačenoj boji.

Zaključak je jasan – nema jednog čarobnog proizvoda, ali postoji kombinacija navika i sastojaka koja zaista pravi razliku. A sve počinje od najjednostavnijeg koraka koji mnogi i dalje preskaču – zaštite od sunca.