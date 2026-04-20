Društvenim mrežama ponovo kruži jedna stara fotografija iz detinjstva nekih od najvećih svetskih zvezda. Nastala je sredinom 90-ih, u vreme kada su svi zajedno nastupali u čuvenom Diznijevom „Mickey Mouse Clubu“. I dok slika na prvi pogled deluje simpatično i nostalgično, većinu ljudi muči isto pitanje: ko je četvrti dečak na slici?

Sve ih znate, osim jednog

Na kauču sede mlada Britni Spirs i Džastin Timberlejk, koji su danas svetski poznati pevači. Između njih je dečak kojeg mnogi odmah prepoznaju – Rajan Gosling, holivudski glumac. Ali pažnju krade dečak koji leži preko njihovih krila. Njega većina ne može da identifikuje.

Istina o “zaboravljenom” dečaku

Reč je o Ti Džej Fentiniju. Za razliku od svojih slavnih kolega, on nikada nije izgradio holivudsku karijeru. Ipak, zanimljivo je da je izbegao i brojne skandale koji su pratili neke druge, što mnogi danas vide kao plus.

Jedan korisnik društvenih mreža najbolje je sumirao njegov život: “Povukao se iz glume. Danas je lokalni političar u državi Vašington i muzikom se bavi iz hobija.” Prema njegovim objavama, vodi miran i porodičan život, daleko od reflektora.

