Ravno ošišan bob vraća se na velika vrata i već sada važi za jednu od najmoćnijih frizura sezone. Iako bob nikada zapravo ne izlazi iz mode, ove godine dobija novu, oštriju dimenziju, preciznu, ravnu liniju koja licu daje strukturu, a celokupnom izgledu dozu samopouzdanja i stava.

Ono što ovu verziju izdvaja jeste upravo savršena geometrija. Kosa je ošišana potpuno ravno, bez slojeva i razigranih krajeva, što stvara upečatljiv "wow" efekat. Rezultat je frizura koja izgleda skupo, negovano i promišljeno kao da iza nje stoji ozbiljan stil i jasna poruka.

Ravno sečeni bob posebno dobro pristaje ženama koje žele da deluju moćnije i odlučnije. Oštre linije vizuelno podižu lice, ističu vilicu i vrat, a celokupan izgled deluje modernije i zrelije. Upravo zbog toga mnogi kažu da ova frizura "skida godine", ali i dodaje dozu autoriteta.

Još jedna prednost je njegova svestranost. Može se nositi potpuno zaglađen za elegantan, poslovni efekat, ali i blago razbarušen za opušteniji, urbani izgled. Ipak, ključ je u preciznosti, pa linija mora biti besprekorno ravna da bi frizura zadržala svoj pun potencijal.

Ako razmišljate o promeni, ovo je jedna od onih frizura koja ne prolazi nezapaženo. Minimalistička, ali efektna, ravno ošišan bob je izbor žena koje znaju šta žele i ne plaše se da to pokažu.