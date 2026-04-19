Roditelji Džastina Bibera, Peti Malet i Džeremi Biber, dobili su ga 1994. godine dok su još bili veoma mladi, a ubrzo nakon njegovog rođenja su se razišli. Džastin je jedino dete svoje majke, dok je njegov otac kasnije dobio još četvoro dece iz drugih veza.

Džastin je detinjstvo proveo uglavnom sa majkom, koja je radila slabije plaćene poslove kako bi ga izdržavala. Upravo ona je od početka podržavala njegov muzički talenat, prijavljivala ga na takmičenja i objavljivala njegove snimke na internetu, što je na kraju dovelo do njegove popularnosti i muzičke karijere.





Odnos sa ocem

Odnos sa ocem bio je promenljiv... U jednom periodu nisu bili bliski, ali su vremenom izgradili čvršću vezu. Džastin je kasnije isticao da je njegov otac bio deo njegovog života, iako nije uvek bio spreman za roditeljsku ulogu. Sa majkom je takođe imao period udaljavanja, ali su kasnije obnovili odnos.

Danas Džastin ima sopstvenu porodicu. Sa suprugom Hejli Biber dobio je sina, čime su Peti i Džere,o prvi put postali baka i deka.

Pevač je 2026. godine tokom nastupa na Koačeli odao počast svojim roditeljima, naglašavajući koliko su uticali na njegov život i karijeru.