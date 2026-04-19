Otkrivamo vam trik za domaće krofne koje ne upijaju ulje, ostaju mekane i sveže danima. Jednostavan sastojak pravi veliku razliku u ovom receptu.

Tajni sastojak

Ključ je u jednom dodatku – treba dodati jednu kašiku rakije u testo. Alkohol tokom prženja isparava i sprečava krofne da upiju previše ulja, zbog čega ostaju lagane i mekane. Umesto rakije može se koristiti votka ili rum, efekat je gotovo isti.

Priprema testa

Za uspeh je važno da svi sastojci za testo budu na sobnoj temperaturi, kako bi testo dobro naraslo. Još bolji rezultat daje sporije narastanje. Testo se može pripremiti uveče i ostaviti u frižideru preko noći.

Kada se zapremina testa udvostruči, znak je da je spremno za dalju obradu. U suprotnom, krofne mogu ispasti gnjecave i neće narasti.

Prženje bez greške

Temperatura ulja igra ključnu ulogu. Idealno je da bude oko 180 stepeni, kako bi krofne dobile zlatnu koricu, a ostale mekane iznutra. Ako je ulje hladnije, krofne će upiti masnoću, dok previsoka temperatura može dovesti do toga da spolja zagore, a unutra ostanu sirove. Krofne vaditi na papirni ubrus da upije višak ulja.

RECEPT ZA KROFNE

Sastojci:

1 kg brašna

600 ml mleka

4 žumanca

1/2 margarina (125 g)

3 kašike šećera

1 kvasac

1 kašika rakije

Džem za punjenje

Ulje za prženje

Priprema:

U mleko staviti šećer i smlačiti, dodati kvasac i ostaviti da nadođe. U posudu sipati mleko i nadošao kvasac, dodati istopljen margarin i rakiju. Zatim dodati žumanca, so i postepeno brašno. Testo mesiti varjačom sve dok ne počne da se odvaja od posude. Ostaviti na toplom mestu da naraste dok se ne udvostruči. Razvući u pravougaonik debljine oko 1 cm. Na polovini testa praviti čašom otiske i na svaki krug staviti po kašičicu džema. Drugom polovinom testa preklopiti taj deo i čašom vaditi krofne. Pokriti ih krpom i ostaviti da rastu 30 minuta. Krofne pržiti u dubokom zagrejanom ulju. Vaditi na salvetu kako bi se upio višak masnoće.

