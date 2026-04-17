Leto je idealno vreme za promenu frizure - lakše varijante, prirodan pad i minimalno stilizovanja dolaze u prvi plan. Frizeri se slažu da ne postoje „čudotvorne“ frizure koje brišu godine preko noći, ali određeni stilovi mogu ublažiti crte lica, dati svežinu i učiniti da izgledate odmornije i negovanije.

Evo pet proverenih izbora koji dobro stoje većini žena:

1. Blagi slojevi (stepenasto šišanje)

Diskretni slojevi daju kosi pokret i volumen, posebno ako je tanka ili bez života. Ova frizura „otvara“ lice i deluje prirodno, bez previše stilizovanja.

2. Dugi bob (lob)

Jedna od najzahvalnijih frizura. Dužina do ramena ili malo ispod lako se održava, lepo pada i pristaje različitim oblicima lica. Može se nositi ravno ili blago talasasto.

3. Mekani talasi

Bez obzira na dužinu, blagi talasi daju utisak opuštenosti i svežine. Deluju manje strogo od potpuno ravne kose i često ublažavaju oštre crte lica.

4. Šiške koje uokviruju lice

Ne moraju biti guste – i blage, razdvojene šiške mogu napraviti veliku razliku. Vizuelno skraćuju čelo i daju mlađi, nežniji izraz.

5. Kratki, razbarušeni stil

Za one koje vole kraće frizure, blago neuredan, teksturiran rez može izgledati moderno i lagano. Ključ je u prirodnom volumenu, a ne u „zalizanom“ izgledu.

Na šta obratiti pažnju

Najvažnije je da frizura prati vaš tip kose i način života. Previše zahtevni stilovi često završe vezani u rep, što poništava efekat. Takođe, zdrava i negovana kosa uvek izgleda bolje od bilo koje trendi frizure.