Vasa Pelagić, lekar i narodni prosvetitelj, u svojoj čuvenoj knjizi „Pelagićev narodni učitelj“ posebno je isticao rotkvu kao jednostavan, ali vrlo koristan prirodni lek. Smatrao je da ova biljka može pomoći kod zatvora, problema sa želucem i crevima, kašlja, tegoba sa mokrenjem, kao i kod peska i kamena u mokraćnoj bešici. Preporučivao je da se rotkva uzima pre ručka i pred večeru, kako bi njen efekat bio što bolji.

Slična verovanja zadržala su se i u narodnoj medicini, pa su naše bake često koristile sirup od rotkve i meda kao prirodno sredstvo za kašalj i probleme sa disajnim putevima.

Starinski sirup od rotkve i meda

Sastojci:

1 veća rotkva

2 pune kašike meda

Priprema:

Rotkvu dobro operite i osušite, zatim odsecite gornji deo koji će poslužiti kao poklopac. Izdubite sredinu tako da ostanu deblji zidovi, pa u udubljenje sipajte med (više od polovine). Poklopite odsečenim vrhom i ostavite preko noći. Do jutra će se u rotkvi stvoriti sirup koji se tradicionalno koristi za ublažavanje suvog i produktivnog kašlja.

Pelagićeva dela bila su izuzetno popularna – tokom života objavio je više od 250.000 primeraka knjiga, a „Narodni učitelj“ i danas se smatra jednim od najpoznatijih priručnika narodne medicine na ovim prostorima. U svojim savetima naglašavao je umerenost u ishrani, boravak na svežem vazduhu, kretanje i korišćenje prirodnih namirnica kao osnovu očuvanja zdravlja.