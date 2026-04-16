Cicvara je veoma ukusno tradicionalno jelo koje se nekada često služilo za večeru i smatralo se jednim od omiljenih obroka.

Ovaj recept potiče iz vremena kada se cicvara redovno pripremala u domaćinstvima i važila za jednostavnu, ali izuzetno hranljivu večeru.

Cicvara ima dugu tradiciju i bila je važan deo kuhinje u srpskim, crnogorskim, krajiškim i istočnohercegovačkim krajevima. Priprema se od belog ili žutog kukuruznog brašna uz dodatak kajmaka ili sira, u zavisnosti od podneblja.

Jedna od tajni dobrog starinskog recepta jeste kvalitet kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će i cicvara imati bogatiji ukus. Smatra se da ovo jelo povoljno utiče na varenje, zbog čega ga mnogi nazivaju melemom za creva.

Za pripremu su potrebni voda i mleko u istoj količini, zatim oko 300 do 400 grama sira škripavca ili kajmaka, nekoliko kašika belog kukuruznog brašna, kašika masti ukoliko se ne koristi kajmak, malo soli i po želji kašika meda.

U šerpu se sipaju mleko, voda i mast i zagrevaju dok ne provru. Zatim se dodaju sir i so i sve se dobro promeša. Kada smesa ponovo proključa, temperatura se smanjuje, dodaje se kukuruzno brašno i uz stalno mešanje kuva se još oko deset minuta dok ne dobije odgovarajuću gustinu.