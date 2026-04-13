Modna dizajnerka i bivša članica grupe „Spice Girls“, Viktorija Bekam, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti, ovoga puta zbog potpuno novog izgleda.

Na fotografiji koju je objavila sa Dejvidom Bekamom iz Majamija, Viktorija je pokazala da više nema nijednu tetovažu. Par je pozirao opušteno, kraj bazena. Ona na sebi ima elegantan crni kupaći kostim iz jednog dela, a Dejvid bokserice.

Da je Viktorija zaista uklonila sve tetovaže potvrdio je njihov sin Kruz Bekam tokom komunikacije sa pratiocima na Instagramu, kratko poručivši da njegova majka više nema nijednu. Viktorija je ranije imala nekoliko tetovaža, uključujući natpise na hebrejskom, inicijale supruga i datume koji su bili važni za njihov brak. Imala je i simbolične motive koji su predstavljali članove porodice.

O razlozima uklanjanja govorila je još ranije, ističući da joj se tetovaže jednostavno više nisu dopadale i da nisu izgledale onako kako je želela. Kako je objasnila, vremenom su izgubile estetsku vrednost i odlučila je da ih ukloni.

Proces uklanjanja tetovaža laserom može trajati dugo i zahteva više tretmana, ali Viktorija je očigledno bila odlučna da napravi promenu. Za razliku od nje, Dejvid Bekam i dalje ima veliki broj tetovaža, a čini se da su i njihovi sinovi nastavili tim putem.

