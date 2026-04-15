U vremenu kada se „zdrava ishrana“ sve više svodi na trendove i gotove proizvode, jedna kardiološkinja upozorava da istina može biti mnogo jednostavnija – ali i neprijatna za čuti.

Govoreći o zdravlju srca, dr Snežana Bašić istakla je da mnogi danas prave ozbiljne greške oslanjajući se na popularne savete, umesto na zdrav razum i iskustvo prethodnih generacija.

„Danas kao da smo zaboravili osnovne stvari. Nameću nam se namirnice koje naši stari nikada nisu koristili, a živeli su duže i zdravije“, kaže doktorka, podsećajući da su u njenoj porodici mnogi doživeli duboku starost.

Zašto izbegava „zdrave“ napitke iz prodavnice

Posebno je skrenula pažnju na ceđene sokove i industrijski prerađene proizvode.

„Nikada ne bih kupila ceđeni nar ili gotov paradajz. Ne znate kakvo je voće korišćeno. Ako je bilo trulo ili sa plesni, vi to ne možete da vidite – a takve materije mogu biti štetne po zdravlje“, upozorava ona.

Dodaje da je mnogo sigurnije i zdravije jesti voće u prirodnom obliku, jer tako unosimo i vlakna koja pomažu varenju i utiču na smanjenje holesterola.

Zablude o ishrani koje svi ponavljamo

Doktorka smatra da su mnogi saveti koji kruže danas pogrešno interpretirani.

„Ljudi sve više slušaju trendove, a sve manje sebe. Čak se i prirodne namirnice poput meda dovode u pitanje, iako su ih naši stari koristili kao izvor energije i podršku organizmu“, kaže ona.

Šta je zaista važno za srce

Umesto da se fokusira samo na jednu brojku, poput ukupnog holesterola, doktorka naglašava da je važno posmatrati celokupno stanje organizma.

Fizička aktivnost, nivo šećera u krvi, krvni pritisak i način života imaju jednaku, ako ne i veću ulogu od same ishrane.

Takođe podseća da su određene masnoće neophodne za normalno funkcionisanje organizma, uključujući i rad srca i mozga.

Oprez sa „zdravim“ proizvodima

Posebno upozorava na industrijsku hranu koja se često reklamira kao zdrava alternativa.

„Kada pogledate sastav pojedinih proizvoda, vidite da to više nije ono što mislite da jeste. Dodaju se razne masti i aditivi koje telo ne obrađuje lako“, ističe ona.

Poruka koja sve svodi na jedno

Na kraju, njena preporuka je jednostavna – vratite se osnovama.

„Setite se kako su živeli naši preci. Jednostavna, domaća hrana i umerenost – to je model koji je opstao. Sve drugo je prolazno“, zaključuje doktorka.