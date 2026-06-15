Postoje trendovi koji dolaze i odlaze, a postoje i oni komadi kojima se vraćamo svakog leta. Među njima posebno mesto zauzimaju bluze i topovi sa otvorenim leđima. Nenametljive, a upečatljive, ove modele obožavamo jer na jednostavan način unose dozu elegancije i senzualnosti u svaki stajling.

Otvorena leđa već godinama predstavljaju jedan od najefektnijih modnih detalja. Za razliku od dubokih dekoltea, ona izgledaju sofisticirano i ženstveno, a pritom ostavljaju dovoljno prostora za različite modne interpretacije. Upravo zato ovaj trend podjednako dobro funkcioniše tokom dana i u večernjim satima.

Savršen izbor za dnevne kombinacije

Tokom dana bluze sa otvorenim leđima lako se uklapaju uz komade koje već imamo u garderoberu. Odlično izgledaju uz teksas, lanene pantalone, ali i sve popularnije bermude koje dominiraju ovogodišnjim letnjim kolekcijama. Za opušteniji izgled dovoljno je dodati ravne sandale ili papuče i jednostavnu torbu od prirodnih materijala.

Ljubiteljke trendova mogu ih kombinovati i sa pantalonama sa upečatljivim dezenima. Karirani modeli, pruge ili životinjski print stvaraju zanimljiv kontrast, dok jednostavan kroj bluze održava celokupan izgled skladnim.

Kako ih nositi u večernjim satima?

Kada je reč o večernjim izlascima, bluze sa otvorenim leđima lako postaju glavni adut svake kombinacije. Najlepše izgledaju uz duge suknje, elegantne pantalone visokog struka ili satenske modele koji dodatno naglašavaju sofisticiranost. Pošto su leđa u prvom planu, ostatak stajlinga može ostati jednostavan i nenametljiv.

Minimalističke sandale, efektne minđuše i mala torbica sasvim su dovoljni da upotpune izgled. Ove sezone posebno su popularne i masivne narukvice koje savršeno dopunjuju romantične i ženstvene modne kombinacije.

Trend koji ne izlazi iz mode

Bez obzira na to da li birate klasične crne modele, bele varijante ili bluze u nežnim pastelnim tonovima, otvorena leđa ostaju detalj koji privlači pažnju na suptilan način. Upravo zbog toga ovaj komad iz godine u godinu uspeva da zadrži status letnjeg favorita i potvrdi da ženstvenost nikada ne izlazi iz mode.