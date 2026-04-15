Dok se pravna bitka između Blejk Lajvli i njenog kolege Džastina Baldonija nastavlja, u javnost sve češće izlaze tvrdnje koje bacaju novo svetlo na njen imidž u Holivudu.

Prema rečima anonimnih izvora iz industrije, glumica godinama nije uživala podršku kakvu je imala u očima publike. Naprotiv, pojedini tvrde da je iza kulisa važila za osobu sa kojom nije lako sarađivati.

Reputacija koja je stigla na naplatu

Jedan visoko pozicionirani izvor navodi da su mnogi u industriji njen slučaj dočekali bez previše empatije.

„Dugo se pričalo da je zahtevna i da uvek misli da zna najbolje. Ova situacija je samo iznela na površinu ono što se već znalo“, tvrdi izvor.

Sukob sa Baldonijem i sudski epilog

Podsetimo, Lajvli je krajem 2024. godine tužila Baldonija zbog navodnog neprimerenog ponašanja tokom snimanja filma. On je optužbe negirao i uzvratio protivtužbom vrednom 400 miliona dolara, koja je kasnije odbačena.

Sud je u međuvremenu odbacio i deo njenih optužbi, uz obrazloženje da nije bila zaposlena na projektu, već angažovana kao nezavisni saradnik. Ipak, nekoliko tačaka tužbe ostalo je na snazi, pa će konačan epilog biti poznat nakon suđenja zakazanog za maj.

Dve strane iste priče

Dok njen pravni tim ističe da odbacivanje dela tužbe ne znači da nije bilo nepravilnosti, Baldonijevi advokati tvrde da je odluka suda pokazala slabost ključnih optužbi.

U međuvremenu, slučaj ne prestaje da intrigira javnost, a sve oči uprte su u nastavak suđenja koje bi moglo doneti konačan odgovor – i možda zauvek promeniti sliku o jednoj od najpoznatijih holivudskih zvezda.