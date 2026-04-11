Iako smo tek na početku proleća 2026, na horizontu se već naziru retro stilske siluete, a jedna od najdominantnijih je takozvani ,,boho" romantizam.
Ovaj pravac predstavlja savršen spoj dva sveta i balansira između delikatnosti i raskoši romantike, i fluidne, slobodne prirode boemskog stila. Ima u njemu pomalo ,,coquette" estetike, ali je u svojoj suštini beskrajno nežan i dopadljiv. Njegovi glavni aduti su karneri, čipka, trakice, prozirni materijali i miks uskih korseta sa lepršavim formama.
Ipak, ono što modu ove sezone čini posebno uzbudljivom jeste konstantno istraživanje kontrasta.
Spoj nespoljivog
Trendseterke obožavaju da ,,spajaju nespojivo" te svoje boho bluze kombinuju sa „grubljim” donjim delovima, od jednostavnih farmerki do kargo pantalona. Jedan od takvih autfita maestralno je iznela i Dakota Džonson.
Nedavno viđena u Los Anđelesu u društvu Džeremija Alena Vajta, glumica se odlučila za laganu belu bluzu čiji nabori donose pravu romantičnu notu. Stilizovala ju je uz farmerke, odabravši cigaret model, onaj isti koji je svojevremeno osvojio supermodele devedesetih i princezu Dajanu.
Kada je reč o aksesoarima, jednostavnost i elegancija su na prvom mestu. Dakota je dodala crne plišane baletanke brenda ,,The Row", kao i bordo torbu, koja takođe nosi potpis brenda sestara Olsen.
Romantična bluza + ležeran jeans
Već primećen na Kejti Holms i Beli Hadid, duo romantične bluze i ležernih farmerki ne prestaje da inspiriše.
Bluzu biramo prema sopstvenim afinitetima: prozirni puf rukavi, čipka, francuski vez, najčešće u belim ili krem tonovima. Zatim je uklapamo sa omiljenim jeansom: visok struk, cigaret, klasičan ravan kroj, opušten model niskog struka ili bootcut za boemski prizvuk, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)