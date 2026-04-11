Iako smo tek na početku proleća 2026, na horizontu se već naziru retro stilske siluete, a jedna od najdominantnijih je takozvani ,,boho" romantizam.

Ovaj pravac predstavlja savršen spoj dva sveta i balansira između delikatnosti i raskoši romantike, i fluidne, slobodne prirode boemskog stila. Ima u njemu pomalo ,,coquette" estetike, ali je u svojoj suštini beskrajno nežan i dopadljiv. Njegovi glavni aduti su karneri, čipka, trakice, prozirni materijali i miks uskih korseta sa lepršavim formama.

Ipak, ono što modu ove sezone čini posebno uzbudljivom jeste konstantno istraživanje kontrasta. Spoj nespoljivog Trendseterke obožavaju da ,,spajaju nespojivo" te svoje boho bluze kombinuju sa „grubljim” donjim delovima, od jednostavnih farmerki do kargo pantalona. Jedan od takvih autfita maestralno je iznela i Dakota Džonson.