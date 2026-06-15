Doktor Karan Radž redovno deli upozorenja o neočekivanim zdravstvenim problemima i zanimljivostima o ljudskom telu. Poslednji video pokazuje šta se može dogoditi ako pravilno i redovno ne čistite pupak. Doktor Radž objašnjava da ako ne čistite pupak, unutra se može nakupiti svakakvo smeće, uključujući ulje, mrtve ćelije kože, čestice tkanine i bilo šta drugo što je u blizini.

U pupku ima preko 1400 različitih vrsta bakterija, a u nekim varijantama može ih biti čak i više od 2500, pokazala je studija Univerziteta Severna Karolina. Prljavština se u pupku češće nakuplja kada nosimo novu odeću poput potkošulja, jer se u pupak uvlače sitne niti koje opadaju s novog materijala.



Za "dublje čišćenje" pupka vam je potrebna vata. Temeljno operite i osušite pupak. Prema rečima lekara, topli, vlažni nabori su idealno okruženje za razvoj gljivica, zbog čega tamo može biti peckanja, crvenila i neprijatnih mirisa. Nanošenje malo maslinovog ili kokosovog ulja unutra i ostavljanje da odstoji 10 do 15 minuta pre pranja je fantastična tehnika za pravilno čišćenje pupka.