Čitanje lica praktikuje se i razvija više od 3.000 godina. Ono otkriva tajne vaše ličnosti, a svaka crta vašeg lica ima svoj razlog. Oči, usta, nos, obrazi, brada, mladeži i oblik usana predstavljaju mapu onoga ko ste i odražavaju različite aspekte vaše ličnosti i života.

Prema Džejn Haner, ekspertkinji za čitanje lica, ova praksa može otkriti osobine ličnosti poput otvorene knjige. Ona pomaže da bolje razumete sebe, produbite romantične odnose, unapredite roditeljske veštine i steknete uvid u ličnosti ljudi koje sretnete.

Oblik čela može mnogo reći o vama. Analiziraćemo široko čelo, usko čelo, zakrivljeno čelo i čelo u obliku slova M kako bismo otkrili vaše jedinstvene osobine, prednosti, slabosti, prirodu, način razmišljanja i ponašanje.

Široko čelo

Osobe sa širokim čelom angažovane su u više oblasti, organizovane i vešte u davanju saveta. Pristupaju životu uravnoteženo i poznati su po mudrosti i inteligenciji. Poseduju različite talente i snažne analitičke sposobnosti koje im pomažu da uspešno ostvare sve čime se bave. Veoma su intuitivni, uvek gledaju unapred i obraćaju pažnju ne samo na putovanje, već i na cilj. Zadovoljni su sobom i svojim sposobnostima, a samotne trenutke koriste za učenje i introspektivno razmišljanje. Uživaju u preuzimanju inicijative, otvoreni su i spremni na nove mogućnosti. Volе da istražuju i posmatraju nove pravce, a poznato je da mnogi uspešni poslovni ljudi, poznate ličnosti i članovi kraljevskih porodica imaju široko čelo, što se u čitanju lica smatra znakom obilja. Takođe, uživaju u društvenom životu i lako mogu imati ispunjen i zabavan život kada spuste gard. Iako se ne opterećuju sitnicama, povremeno mogu reagovati burno. Strastveni su prema ljudima i stvarima koje vole, ali ponekad ta strast može zaseniti praktičnost i realnost, što može dovesti do manjih izazova.

Usko čelo

Osobe sa uskim čelom uživaju u sopstvenom društvu i imaju jedinstvenu i retku ličnost. Prate svoje srce više nego razum i radije slede emocije nego previše razmišljaju. Negativnost ih retko pogađa, a da bi podigli raspoloženje često se posvećuju konstruktivnim projektima. Iako se ponekad distanciraju kako bi se zaštitili od povrede, empatični su i iskreno uživaju u pomaganju drugima. Nikada ne propuštaju priliku da šire dobrotu, ali ljubaznost ih ponekad može dovesti u situacije u kojima ih drugi iskoriste. Žive u skladu sa sopstvenim vrednostima, a ne društvenim normama, i ponosni su na ono što jesu. Zahvalnost je ključni deo njihovog pogleda na svet i veruju da će trud doneti rezultate. Kada izgube živce, mogu izgubiti pojam o situaciji, ali u ljubavi su duboko posvećeni i verni partnerima na duge staze.

Zakrivljeno čelo

Osobe sa zakrivljenim čelom su vedre, ležerne i druželjubive. Njihovo prisustvo ulepšava živote drugih i lako sklapaju prijateljstva. Odišu toplinom i pozitivnom aurom, znaju šta i kada treba reći i optimistični su u podsticanju drugih da slede svoje snove i ciljeve. Graciozni su u svemu što rade, mirno se nose sa izazovima i nezgodnim društvenim situacijama. Prate svoje srce pre nego glavu u teškim trenucima, ali ponekad potiskuju emocije kako bi održali mir.

Čelo u obliku slova M

Osobe sa čelom u obliku slova M su kreativne i umetnički svestrane. Uspevaju u okruženjima koja im omogućavaju izražavanje i balans između tradicionalnog i modernog, emocionalnog i racionalnog. Veoma su maštoviti i ljubazni u svemu što rade. Kreativnost im daje jedinstven pečat, a istančan osećaj za stil ih dodatno krasi. Generalno smireni i spokojni, povremeno mogu izgubiti živce, ali brzo opraštaju i retko se ljute. Zaštitnički su nastrojeni prema porodici, prijateljima i voljenima. Njihove umetničke sposobnosti i mašta pomažu im da grade stvari od nule i primećuju najsitnije detalje. Ako rade u tehnološkom sektoru, često donose jedinstvene uvide i ideje.

